Ces patronats représentés par la CAPC et la CGECI ont franchi une étape avec la signature d’un mémorandum d’entente qui leur permettra d’identifier ensemble les opportunités d’échange. La deuxième étape sera la création de ce Conseil. D’ici-là, les deux parties se donnent rendez-vous pour une prochaine rencontre en automne prochain à Abidjan.

Mercredi, 20 juillet, la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et la CGECI, confédération représentante du patronat ivoirien, ont signé à Alger un mémorandum d’entente. Ce memento va servir à la mise en place d’un cadre de «coopération opérationnel» dans les domaines économique et commercial. Il devra aboutir à la création d’un Conseil d’affaires algéro-ivoirien qui verra probablement le jour d’ici la fin de l’année 2022 ou au cours de l’année prochaine. Il a été paraphé, côté algérien, par le président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, et, côté ivoirien, par le président de la CGECI, Jean-Marie P. Ackah, en présence de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Algérie, Vaho Sahi Alphonse, et des représentants de différentes organisations patronales en Algérie. L’objectif est de promouvoir les relations économiques, commerciales et industrielles entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire et à mobiliser les entreprises des deux pays pour conclure des partenariats dans des domaines d’intérêts communs. Le numéro 1 de la CAPC, M. Agli, a fait savoir que le prochain rendez-vous avec le patronat ivoirien est prévu à Abidjan à la fin du mois d’octobre prochain. Près de 50 chefs d’entreprises algériens se sont inscrits pour y participer. Son homologue, le président de la CGECI, a estimé que le privé algérien et ivoirien a un rôle à jouer et un «intérêt certain» dans le renforcement des liens économiques et commerciaux entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire «à travers l’instauration de partenariats». «L’Algérie dispose d’un potentiel économique extrêmement important qui ne demande qu’à être exploité», a-t-il dit, expliquant que le mémorandum d’entente entre les deux parties est «une feuille de route qui trace le cadre de la collaboration qui sera menée entre la CGECI et le CAPC», ajoutant également que les principaux secteurs qui seront «privilégiés» sont ceux de «l’agriculture et l’industrie».

Pour sa part, l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire a déclaré que «les opérateurs algériens avec toute leur expertise, leur expérience et avec les moyens gigantesques que l’Algérie recèle dans tous les secteurs sont invités» à venir en Côte-d’Ivoire.

