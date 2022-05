Par Bouzid Chalabi

La Fédération nationale des éleveurs d’ovins n’a pas tardé à riposter aux propos du ministre de l’Agriculture et du Développement rural Abdelhafid Hani, affirmant, dans son discours à l’occasion de sa réunion avec ses cadres dimanche dernier, que les prix de la viande ovine et bovine sont stables et vont le rester. Il avait affirmé que son secteur avait mobilisé «tous les moyens» pour augmenter la production du bétail et «stabiliser les prix en prévision de l’Aid El Adha». «Le marché demeure libre et régi par plusieurs facteurs qui impactent les prix, mais le secteur s’est employé à assurer la disponibilité autant que faire se peut et couvrir la demande dans le but de stabiliser les prix», a-t-il ajouté estimant que la demande nationale sur le bétail durant l’Aid El Adha est estimée à 4 millions de têtes.

«C’est la preuve que le ministre est loin de la réalité du terrain», a rétorqué la Fédération nationale des éleveurs d’ovins dans un communiqué rendu public mardi 17 mai 2022.

Toujours selon cette même source, «le veau de lait est proposé, ces derniers jours, sur les marchés à bestiaux sur tout le territoire national à 300 000 DA et nous nous attendons à ce que les prix du mouton de l’Aïd El Adha connaissent une hausse d’au moins 10 000 DA, voire de 20 000 à 30 000 DA par rapport à l’année précédente, si la tension sur l’orge, aliment indispensable, venait à s’aggraver d’ici là», alerte la fédération. Les éleveurs s’étonnent que le ministre puisse avancer que le prix du mouton de l’Aïd ne va pas connaître de hausse en raison d’une offre très importante de moutons. «Les dernières affirmations du ministre sont tout à fait étonnantes», a déclaré le vice-président de ladite fédération, Belkacem Mezroura. Il se dit même choqué car «durant ces derniers mois, nous n’avons eu de cesse d’alerter la tutelle sur la dure réalité que nous vivons au quotidien, alors que le ministre se suffit de déclarations qui, jusqu’à preuve du contraire, n’ont donné aucun résultat positif sur le terrain». Et de s’interroger : «Ne sait-il pas que l’orge est vendue entre 7 000 et 10 000 DA le quintal en raison du grave déficit de l’offre de cet aliment», non sans rappeler qu’en 2019, le quintal s’affichait à 5 000 DA. C’est dire que ce bondissement qui dépasse tout entendement a poussé plus d’un éleveur à abandonner leur activité. Ce qui explique pourquoi le cheptel a diminué de moitié. On comptait 6 millions de têtes d’ovins durant la fin de la décennie passée, il n’est plus que de 3 millions. Ce qui, au demeurant, est fort inquiétant autant pour la grande famille des éleveurs que pour le devenir pastoral du pays.» Face à une telle situation, le vice-président affirme que «l’offre pour l’Aïd ne va pas dépasser le million de têtes, ce qui va sûrement faire exploser les prix sur le marché», privant ainsi des milliers de familles de célébrer le rituel, tandis que les populations rurales vont certainement se rabattre sur les brebis et les chèvres. Une autre saignée du cheptel. Quant à l’alternative de l’importation pour renforcer quelque peu l’offre, il y a tout lieu de croire qu’elle pourrait se concrétiser compte tenu que deux mois nous séparent de la date de célébration de la fête religieuse. En somme, le prochain Aïd sera très difficile à célébrer pour des milliers de familles, tandis que pour d’autres, elles se contenteront d’un agneau au lieu d’un mérinos comme il est de tradition.

