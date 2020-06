Les hôpitaux sont pleins au maximum et ajoutent même des lits dans certaines wilayas, a déclaré le professeur en épidémiologie Abdelkrim Soukehal, ce qui est confirmé dans le bilan d’hier sur la situation sanitaire due au nouveau coronavirus. Les cas de contaminations continuent de se maintenir au-dessus de la barre de 100 cas par jour.

«Cent neuf (109) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 68 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières vingt-quatre heures en Algérie», a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Djamel Fourar. La veille, l’Algérie avait enregistré 105 nouveaux cas, 9 décès et 180 guérisons.

Les chiffres annoncés hier portent le nombre total des personnes positives au Covid-19 à «10.698, soit 24 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 751, alors que le nombre des patients guéris ayant quitté les structures hospitalières passe à 7.322», a précisé M. Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à la présentation du bilan des dernières vingt-quatre heures.

Détaillant où sont survenus les nouveaux cas de décès, il a indiqué qu’ils ont été enregistré dans «les wilayas de Sétif et de M’sila qui ont connu chacune 3 cas de morts, El Oued avec 2 cas, et un décès dans chacune des wilayas d’Annaba et de Tébessa». Les personnes âgées continuent de payer un lourd tribut représenter le plus grand taux en termes des décès, puisque «les personne âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de décès», selon Dr Fourar.

En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 18 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures.

Le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement à l’hydroxychloroquine en vigueur s’élève à 21.544, dont 9.207 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 12.337 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a poursuivi Dr Fourar, précisant que 39 patients sont actuellement en soins intensifs. Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus a appelé, à la fin du point de presse, tous les citoyens à faire «preuve de vigilance et d’esprit des responsabilité en respectant les mesures préventives, notamment le port obligatoire du masque et la distanciation physique», afin d’endiguer la propagation de cette pandémie qui a fait plus de 418.000 décès dans le monde.

