Par Hamid Bellagha

L’Algérie repasse sur la barre des 200 cas positifs au Covid-19. Une première depuis le 19 septembre dernier. C’était dans l’air du temps ; il était impossible que nous restions à l’abri d’une autre vague. La mondialisation, c’est aussi cela.

Les pouvoirs publics ont eu, pour la première fois depuis février 2019, le nez creux en anticipant des mesures défensives avant une «bonne» installation du virus, qu’il soit Delta ou Omicron. On se souvient des campagnes de vaccination calamiteuses comme le «big day» ou celle consacrée à piquer les fonctionnaires et les enseignants. Un énorme bide, un flop mémorable, un véritable big échec.

On se retrouve à la rentrée sociale, universitaire et scolaire devant un véritable dilemme. Continuer à faire semblant comme si le virus était une petite «gripette», mettre la poussière sous le tapis, où plutôt prendre le taureau par les cornes, le virus par les spikes et affronter la dure réalité des contaminations qui repartent, lentement, mais surement, à la hausse.

Le gouvernement a choisi la seconde option, celle qui consiste à ne pas cacher le soleil avec un tamis. Car dès aujourd’hui, une campagne de vaccination est (re) lancée pour essayer de convaincre les sceptiques et les récalcitrants à se faire inoculer le précieux vaccin. Le corps de l’enseignement sera aussi au programme pendant une semaine pour rattraper un retard qui a été préjudiciable aux programmes scolaires dès leur entame. La quantité de vaccin nécessaire étant disponible, il s’agit de savoir comment le gouvernement Benabderramane compte s’y prendre pour orienter les non vaccinés vers les centres dédiés.

On devrait s’inspirer de l’expérience des autres pays qui va de l’obligation de vaccination… «sinon» des régimes les plus autoritaires, au bonus financier qui justifie à payer celui qui retranchera sa manche pour une piquouze.

Pour le moment rien n’a filtré sur la formule adoptée pour cette 3e campagne de vaccination. Mais si la nouveauté consiste à reprendre les mêmes et à recommencer, un échec évident est à prévoir, puisque, ne l’oublions pas, la vaccination sans les gestes barrières les plus simples ne donnera aucun résultat palpable. Le vaccin protège des formes graves et de l’hospitalisation, mais pas de la contagion. Donc, la distanciation sociale et le bon vieux masque sont toujours de rigueur et d’actualité.

En tout cas, quelle que soit la recette concoctée, une communication forte, ferme et «dérangeante» doit accompagner la campagne de vaccination entamée aujourd’hui. C’est sans doute le meilleur des aphorismes pour que les vaccinodromes ne soient plus remplis que de courants d’air.

