La deuxième phase de déconfinement progressif et flexible devant prendre effet à partir de dimanche prochain avance à grands pas. Ce seront d’autres activités économiques et commerciales qui verront leurs business reprendre au grand soulagement d’un grand nombre de chefs d’entreprise, de commerçants et d’employés, mais aussi dans un climat de situation sanitaire qui ne prête pas à la sérénité tant souhaitée, tant la limitation de la propagation du nouveau coronavirus n’est pas à la hauteur des moyens déployés et de la sensibilisation engagée.

S’exprimant sur le degré du respect du suivi des mesures de prévention par la population et sur la situation sanitaire, notamment après la première phase de déconfinement qui a débuté dimanche dernier, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Conseil scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) ne semble pas très convaincu des résultats obtenus jusqu’à hier.

«Je ne crois pas que les mesures de prévention en tête desquelles figure le port du masque et la distanciation physique, dont l’intérêt et l’obligation ne sont plus à démontrer, aient été suivies», a-t-il affirmé dans une déclaration à Reporters. Pour étayer son propos, il poursuit en expliquant qu’«au sein du Comité scientifique, nous avons constaté qu’il y a une stagnation des cas confirmés de coronavirus». Cette déclaration du Dr Bekkat Berkani traduit que «le relâchement», «l’insouciance», «l’inconscience» et «l’indifférence» d’une partie de la population sont «toujours là», pour reprendre les termes de nombre de spécialistes du secteur de la santé qui se sont prononcés sur le sujet.

De nombreux exemples sont rapportés tous les jours dans différentes régions du pays. A Batna, selon Mohamed Yazid Kadir, épidémiologiste au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de la wilaya, «un nouveau cluster vient de faire son apparition» qui est «le résultat d’un déficit flagrant en matière de respect des mesures de prévention». A Constantine, la situation n’est pas plus réconfortante. Cette wilaya où il a été enregistré «plus de 400 cas de contamination mais heureusement plus de 200 guérisons, les mesures de prévention n’ont pas été rigoureusement suivies tout le long de la période de confinement», a affirmé le Pr Nadir Boussouf, épidémiologiste au CHU de Constantine, ajoutant qu’«au ramadan, certes, les gens ne sortaient pas loin ou en voiture, mais veillaient toute la nuit dans les quartiers».

Ce sont autant de déclarations qui vont dans le même sens, à savoir que la prochaine phase de déconfinement progressif ne s’annonce pas sous de bons auspices. Dans sa deuxième phase, prévue à partir dimanche prochain 14 juin, le plan de déconfinement pour une reprise progressive et graduelle des activités commerciales et économiques prévoit «des activités qui seront identifiées et arrêtées par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du comportement des usagers», avait noté le Premier ministère dans un communiqué diffusé à la fin de la semaine dernière. Il a précisé qu’«il s’agit notamment de certaines activités de transport, par taxi, ainsi que la restauration et les débits de boissons, dont l’organisation sera précisée en temps opportun».

En attendant que le Premier ministère dévoile les détails du plan de déconfinement, le Comité scientifique a élaboré les protocoles à suivre pour les secteurs concernés. «Dans le cadre de ses fonctions qui ont trait au volet strictement sanitaire, le Comité scientifique a soumis au gouvernement les recommandations et le protocole de déconfinement par secteur, comme pour celui des transports», a indiqué Dr Bekkat Berkani. Justement, le secteur des transports, notamment le transport en commun, est d’une importance capitale, sachant qu’il sera très sollicités avec la reprise des activités de plusieurs secteurs et commerces, dont les employés, dans leur majorité, empruntent ce genre de locomotion. A ce propos, Dr Bekkat Berkani a indiqué que le protocole concernant le transport a été remis au gouvernement. Il comprend une multitude de recommandations, dont «la désinfection des moyens de transport» mais aussi «la limitation du nombre des voyageurs par rapport à ce qui est pratiqué habituellement», donc, «la non-utilisation des moyens de locomotion à pleine capacité pour pouvoir maintenir la distance recommandée entre les voyageurs». Il va sans dire que «le port du masque sera obligatoire pour toute personne devant emprunter les transports en commun», a-t-il tenu à souligner. Le plus dur restera, néanmoins, l’application des mesures édictées sur le terrain, selon notre interlocuteur. Le gouvernement lui-même avait noté, à la veille de la première phase de déconfinement que ce ne serait pas chose aisée. «A l’entame de l’opération de déconfinement, progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique nationale et locale, qui sera menée en étroite collaboration avec l’autorité sanitaire et le comité scientifique, il est nécessaire d’indiquer que la conduite de celle-ci pose plus de contraintes que ne l’a été le confinement». D’où son appel à «la vigilance pour ne pas assister à la remise en cause des résultats obtenus en matière de stabilisation de la situation épidémiologique au prix de lourds sacrifices humains et des efforts endurés et déployés par la nation toute entière».