L’entraîneur égyptien de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Houssam Al-Badry, a décidé de se passer de quatre joueurs recrutés cette intersaison par le club phare des hauts-plateaux, a indiqué l’Entente dimanche soir dans un communiqué.

«L’entraîneur Houssam Al-Badry a pris la décision de se passer des services de quatre joueurs qui n’ont pas donné satisfaction lors du match d’application disputé samedi Hammam-Bourguiba (Tunisie) : il s’agit du défenseur Ilias Hassani, du milieu de terrain Ayoub Ghellam Tazouti, du défenseur Mohamed Riyad Hmida, et de l’attaquant Ammar Boudouh», a indiqué l’ESS sur sa page officielle Facebook. La formation sétifienne se trouve depuis quelques jours en Tunisie, pour effectuer un stage précompétitif en vue de la nouvelle saison 2022-2023, dont le coup d’envoi sera donné le week-end du 26-27 août. «En revanche, le club a décidé de reléguer trois joueurs en équipe réserve: Rachid Boumessous, Mehdi Rezazki, et Mohamed Belledjna», souligne l’ESS, tout en précisant que «l’opération de recrutement se poursuivra pour renforcer l’équipe», à moins d’une semaine de la clôture de la période des transferts, fixée au dimanche 14 août. Avec la libération de quatre des onze joueurs recrutés jusque-là, l’ESS compte désormais sept nouvelles recrues: Abdelhak Haskar (RC Kouba), le Camerounais André Ulrich Zanga (PWD Bamenda/ Cameroun), Larbi Tabti (CR Belouizdad), Zerrouk Boussif (prêt/ Paradou AC), Ghiles Guenaoui (Paradou AC), Chahreddine Boukhalda (CD Mafra/ Portugal), et le gardien de but Anis Osmani (Olympique Médéa). L’Entente a confié la barre technique à l’Egyptien Houssam Al-Badry (62 ans), qui s’est engagé pour un contrat de deux saisons, en remplacement du Serbe Darko Novic. Demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des champions, l’ESS a bouclé le précédent exercice à une peu enviable 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l’occasion de prendre part à une compétition continentale la saison prochaine.

11e recrue estivale pour la JSK

L'attaquant du MC Oran Yacine Guenina s'est engagé pour deux saisons avec la JS Kabylie, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football samedi soir dans un communiqué. Guenina (27 ans) s'est distingué lors du précédent exercice, en terminant meilleur buteur de la formation oranaise avec 9 réalisations. Il devrait être le dernier renfort de la JSK, à une semaine de la clôture de la période des transferts. Il devient du coup la 11e recrue estivale des «Canaris» après le milieu offensif Mustapha Alili (ASO Chlef), l'attaquant international burkinabé Zakaria Zanogo (FC Ararat/ Arménie), le milieu offensif Lyes Benyoucef (ES Sahel/ Tunisie), les défenseurs Mohamed Guemroud (CS Constantine), Yacine Salhi (CS Constantine), Rayan Senhadji (Jammerbugt FC/ Danemark), et Sabri Cheraïtia (CR Belouizdad), le milieu de terrain Kaïs Nasri (Lazio de Rome U19/ Italie), le milieu défensif Naoufel Ould Hamou (RC Relizane), et l'attaquant Redouane Zerdoum (Club Africain/ Tunisie). Le vice-champion d'Algérie se trouve depuis plus d'une semaine dans la ville tunisienne de Hammam Bourguiba pour effectuer un stage précompétitif, qui s'étalera jusqu'au 9 août, sous la houlette de l'entraîneur belge José Riga, qui a succédé au Tunisien Ammar Souayah. Deuxième au classement final de la saison 2021-2022, derrière le CR Belouizdad, la JSK retrouvera pour l'occasion la Ligue des champions d'Afrique. Elle entamera le nouvel exercice en déplacement face à l'ASO Chlef, à l'occasion de la 1re journée fixée au week-end du 26-27 août.