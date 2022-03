Par Feriel Nourine

A moins de quinze jours de l’arrivée du Ramadhan, les pouvoirs publics montent un peu plus au créneau et tentent de rassurer les citoyens sur la disponibilité des produits de consommations.

Entre opérations de déstockage pour certains de ces produits, et d’importation pour d’autres, ou encore ouverture de marché de proximité à travers l’ensemble des communes du pays, les ministères concernés, en l’occurrence ceux du Commerce et de l’Agriculture, font la promotion de la démarche adoptée pour faire barrage à la pénurie et à la hausse des prix sauvage qui en découle traditionnellement durant le mois sacré.

Il s’agit donc d’inonder le marché de sorte à assurer une offre en mesure de contrecarrer les manœuvres machiavéliques des spéculateurs.

Il y en aura de tout, pour tout le monde et à des prix abordables, nous dit-on une énième fois, alors que les prix ont déjà franchi, depuis un bon moment, le seuil de l’abordable. Et du raisonnable surtout, désappropriant le citoyen de tout ce qu’il pouvait espérer conserver encore en pouvoir d’achat.

Le Ramadhan est presque là, et à défaut des senteurs et autres ambiances qui annonçaient ce mois bien avant le jour J de son installation parmi nous, ce sont les mesures soutenant la consommation tous azimuts qui se chargent de l’introduire déjà sans qu’on puisse le voir arriver ni partir.

Le scénario classique qui revient chaque année en pareille période, pendant que certains produits de large consommation n’ont pas attendu le jour J pour disparaître de nouveau des étals. A l’exemple de l’huile de table qui se fait rare depuis plusieurs jours, alors que les consommateurs croyaient cette question réglée après la descente sur le terrain effectuée par une commission parlementaire en vue d’enquêter sur la pénurie de ce produit durant plusieurs semaines de l’été et l’automne derniers.

Articles similaires