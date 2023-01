Par Mohamed Touileb

Vendredi matin, Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football (FAF), a officiellement anéanti les dernières spéculations concernant l’avenir de Djamel Belmadi. En effet, le patron de l’instance fédérale a assuré que le sélectionneur a bel et bien prolongé son contrat… jusqu’à 2026.

L’acheminement idéal sera donc une participation au Mondial-2026, qu’organiseront conjointement le Canada et les Etats-Unis ainsi que le Mexique, après avoir loupé de justesse celui de 2022 au Qatar. Avant ce vendredi matin, la FAF n’avait donné aucune nouvelle de la situation contractuelle du coach de l’EN dont l’ancien bail expirait le 31 décembre 2022.

Ainsi, Zefizef a mis fin à un faux suspense puisque Belmadi lui-même avait émis le désir de poursuivre sa mission au mois d’avril dernier après l’élimination dramatique contre le Cameroun lors du barrage «retour» des éliminatoires de la CDM-2022 un maudit 29 mars 2022 au stade Mustapha Tchaker. «Le contrat de Belmadi a été prolongé jusqu’en 2026 avec des objectifs définis pour les CAN-2023 et 2025» a assuré, à la Radio Chaîne III, le successeur de Charaf-Eddine Amara.



« Un salaire qui convient à son travail »

Par ailleurs, Zefizef n’a pas donné plus de détails sur l’aspect financier. Il s’est juste contenté de préciser que «Belmadi a un salaire qui convient au travail qu’il fait». C’était une réponse succincte aux nombreuses voix qui se sont levées pour dénoncer les 200.000 euros que le technicien perçoit avec l’ensemble de son staff.

Pour revenir à la durée du bail, on peut certainement se douter que la CAN-2023 en Côte d’Ivoire sera déterminante pour la collaboration. Les Fennecs devront réaliser un bon parcours car un ratage comme celui de 2021, ponctué par une élimination sans gloire, éjectera certainement l’entraîneur de la barre technique.

Désormais, il reste une année avant le test africain. Le temps pour Belmadi de tout remettre en place et tenter de reconquérir la couronne continentale comme en 2019. n

Articles similaires