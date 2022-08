Emmanuel Macron a estimé ce 26 août à Alger que la recherche de “la vérité” et de “la reconnaissance” était plus importante que la “repentance” sur les questions de la colonisation et de la guerre d’Algérie qui empoisonnent la relation entre Paris et Alger.

“J’entends souvent que, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes sommés en permanence de choisir entre la fierté et la repentance”. Moi, ajoute-t-il, “je veux la vérité, la reconnaissance (car) sinon on n’avancera jamais”, a déclaré le président français lors du point presse organisé au deuxième jour de sa visite en Algérie.