Selon Sport, le FC Barcelone aurait placé Antoine Griezmann sur la liste des transferts pour cet été. D’après le quotidien catalan, le club catalan pourrait lâcher son Français, arrivé l’été dernier, contre un chèque de 100 millions.

Une saison et puis s’en va ? Cela semble improbable étant donné le CV d’Antoine Griezmann. Mais d’après le quotidien catalan Sport, ce n’est pas à exclure. Le journal sportif fait même sa Une hier avec l’attaquant français pour annoncer qu’il est sur le marché. Mieux, il donne son prix : 100 millions d’euros…

D’après Sport, le FC Barcelone serait en pleine réflexion pour la suite à moyen terme. Et aurait un souci majeur : améliorer son équipe la saison prochaine tout en faisant face aux défis imposés par cette épidémie du coronavirus, qui a mis un sérieux coup aux revenus du club. Face à ce défi et alors que Philippe Coutinho sera aussi au cœur des rumeurs cet été, un nom reviendrait dans les discussions catalanes : celui d’Antoine Griezmann.

Acheté 120 millions l’été dernier, l’ancien leader offensif de l’Atlético Madrid n’a pas encore convaincu les observateurs en Catalogne. Son entente avec Lionel Messi anime même régulièrement les débats. Or à 29 ans, le champion du monde 2018, qui a signé un contrat jusqu’en 2024, possède encore une très belle cote sur le marché. Sport annonce même déjà des possibles points de chutes pour le Français : Manchester United, Chelsea, Arsenal et même le PSG.

Articles similaires