PAR MILINA KOUACI

Les élèves des trois cycles rejoindront les bancs de l’école dans dix jours. A l’approche de ce rendez-vous important, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que toutes les dispositions avaient été prises pour assurer le succès de cette nouvelle rentrée et accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Intervenant jeudi en marge d’une conférence nationale consacrée à l’évaluation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, fixée au 21 septembre, le ministre de l’Education nationale a affirmé que «toutes les dispositions liées à la prochaine rentrée scolaire ont été prises pour accueillir environ 11 millions d’élèves, dans les meilleures conditions, en évoquant les nouveautés qui caractérisent cette année scolaire.

Cette année connaîtra, en effet, le retour au système d’enseignement habituel deux années après l’adoption, lors des deux dernières du mode d’enseignement par répartition de groupe. Le ministère a tranché en faveur du retour à l’enseignement habituel et d’abandonner le système exceptionnel, et ce, après une réunion sous la présidence du Premier ministre et en présence du ministre de la Santé.

Il s’agit, également, de l’introduction de l’anglais dans le cycle primaire, considéré par la tutelle comme un acquis important pour l’Ecole algérienne. Elle aura un volume horaire de 90 minutes pour tous les élèves de la 3e AP.

Le ministre de l’Education nationale a évoqué, dans ce sens, le manuel scolaire de langue anglaise pour les classes de la troisième année primaire, affirmant que «la vente du livre est bien assurée». D’ailleurs, au cours de cette conférence, le ministre Belabed a évalué «l’état de réception des livres scolaires, selon les besoins des établissements». Mais aussi «la 2ᵉ version du livre scolaire pour les élèves de 3ᵉ, 4ᵉ et 5ᵉ année primaire».

Le premier exemplaire portant la mention «Kitabi» (Mon livre) est gardé au niveau de l’école, alors que le deuxième est à usage domestique afin d’alléger le poids du cartable, et ce, en application des directives du Président de la République et a doté plus de 1 600 écoles de tablettes électroniques. «Le livre numérique sera disponible gratuitement au profit des élèves du primaire». Faisant ainsi part de la dotation progressive de près de 1 600 écoles à travers le pays en tablettes numériques.

Il a également annoncé que «quatre millions d’élèves bénéficieront de la gratuité du manuel scolaire, en sus de la prime de scolarité dont les dossiers des bénéficiaires sont en phase de validation». Aussi, a-t-il exhorté les directeurs de l’éducation de «faire parvenir le manuel scolaire à chaque élève et d’assurer sa vente au sein des établissements scolaires, en plus d’autres espaces de vente, à l’instar des librairies ou encore, la vente en ligne».



ONPS : «70 millions de manuels scolaires imprimés»

L’Office national des publications scolaire (ONPS) a livré, mercredi, le premier quota de manuels scolaires dont le manuel d’anglais destiné aux élèves de 3e Année Primaire, au titre de l’année scolaire 2022-23, dans quatre wilayas du Sud, à savoir Adrar, Tindouf, Béchar et Naama, a affirmé le chargé de communication et responsable de l’unité braille de l’ONPS, Yacine Mira, rapporte l’agence officielle.

«En application des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et des instructions du ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, l’ONPS a dépêché mercredi le premier quota de manuels scolaires dans quatre wilayas du Sud, à savoir Adrar, Béchar, Tindouf et Naama», a déclaré M. Mira à l’APS, en marge d’une visite à l’ONPS dédiée aux médias. «70 millions de manuels scolaires ont été imprimés pour l’année scolaire 2022-23 pour les trois cycles d’enseignement», a-t-il ajouté.

Pour les non-voyants, M. Mira a indiqué que les opérations d’impression et de distribution «se poursuivent», rappelant les efforts consentis en vue d’assurer cet outil pédagogique à l’ensemble des établissements scolaires sur tout le territoire national avant le 21 septembre, date de la rentrée scolaire. Le responsable a affirmé «la disponibilité des manuels pour les trois cycles, outre le manuel d’anglais».

Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour garantir la disponibilité du manuel scolaire, dont «la création de 34 points de vente au niveau national relevant de l’ONPS, en sus de la mobilisation de 1 400 librairies privées agréées et la vente en ligne, favorablement accueillie par les parents d’élèves qui en ont profité pour acquérir 80 000 manuels». n

