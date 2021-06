Une exposition de Bande dessinée se tiendra du 25 au 27 juin en cours à l’Office Riadh El Feth (OREF) à Alger qui verra la participation de plusieurs éditeurs, outre l’organisation d’ateliers pédagogiques. Lors d’une conférence de presse animée à l’occasion, l’organisateur de l’exposition, Salim Brahimi a affirmé que l’évènement intervenait suite «à la grande demande exprimée par les férus de la BD et les spécialistes n’ayant pas trouvé d’espaces pour exposer ou vendre leurs œuvres», insistant sur «la prise des mesures sanitaires dans le cadre de la prévention contre la covid-19». Au total, 15 exposants participeront à cette manifestation qui connaîtra des séances de vente-dédicace, trois ateliers pédagogiques pour enfants et adolescents et d’autres pour les adeptes de Cosplay. Lors de cette conférence, une convention de coopération a été signée entre la direction du Festival international de la Bande dessinée d’Alger (FIBDA), à la tête duquel M. Brahimi a été nommé nouveau commissaire, et l’Ecole supérieure des Beaux-arts à Alger, en présence de son directeur Djamel Laaroug. Ledit document prévoit des réductions au profit des étudiants des beaux-arts lors de la visite du Festival, la programmation de sessions de formation, d’expositions, de conférences, d’activités pédagogiques pour la formation des étudiants et la mise à disposition de l’espace de l’Ecole au profit de l’administration du Festival. Intervenant à cette occasion, M. Laaroug a annoncé «la consécration du module Bande dessinée à l’Ecole à compter de la rentrée prochaine, une première depuis sa création, d’ailleurs très demandée par les étudiants, en ce sens que 70% d’entre eux souhaitent se spécialiser dans cet art». De son côté, M. Brahimi a fait état de la tenue du Fibda «début octobre prochain, mais reste tributaire de la situation sanitaire». n

