Les unités de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont sauvé des flammes, dans la nuit de lundi à mardi, 95 bus suite à un incendie qui s’est déclaré dans un garage de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) sis à la rue Tripoli, a indiqué un communiqué de cette entreprise. Les unités de la protection civile sont parvenues, mardi, à éteindre un incendie qui s’est déclaré dans un garage de l’ETUSA sis à la rue Tripoli, indique la même source. L’intervention rapide et efficace des unités suscitées a évité la propagation de l’incendie et a permis de sauver des flammes 95 bus du garage N (5) de cet établissement, précise le communiqué de l’ETUSA.

