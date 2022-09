Moins d’un mois après les gigantesques et dramatiques incendies de forêt ayant causé des dizaines de morts, et au moment où de nouveaux départs d’incendies sont encore signalés à Béjaïa, le Directeur général des Forêts (DGF) Djamel Touahria, a fait savoir hier que le premier bilan global des superficies ravagées par les flammes durant l’été 2022 approche «les 24 000 hectares».

Par Nadir Kadi

Des pertes de surface végétale et de patrimoine forestier principalement situés au nord du pays et concentrées dans les wilayas de l’Est frontalière avec la Tunisie.

Le responsable estime, toutefois, que le travail des services de lutte contre les feux et le plan mis en place suite aux incendies de 2021 ont permis de limiter l’impact et la propagation des 940 incendies enregistrés durant la période : «La surface détruite cette année est beaucoup plus réduite que ce qui avait été enregistré en 2021 où 96 000 hectares avaient été perdus».

En effet, rappelant en substance que la situation sur le front des incendies a été largement maîtrisée tout au long des mois de mai, juin et juillet, il affirme que la vigilance se poursuivra jusqu’au 31 octobre prochain. Djamel Touahria a estimé hier, selon le compte-rendu de la Chaîne II, que la stratégie nationale contre les feux de forêt, et plus particulièrement le «Système d’alerte précoce de départs d’incendies» avait pleinement rempli son rôle jusqu’aux dramatiques journées des 17 et 18 août : « la situation générale était sous contrôle sur l’ensemble du territoire jusqu’au 16 août dernier (…) Jusqu’à cette date, la superficie détruite par l’ensemble des incendies enregistrés était estimée à 3 000 hectares».

En ce sens, il apparaît aujourd’hui, que les feux survenus en août dans les wilayas d’El Tarf, Tébessa et Souk Ahras, causant près d’une quarantaine de victimes, ont été la conséquence de plusieurs facteurs. Le Directeur général des Forêts explique à propos des feux à El Tarf : «la wilaya est connue pour son climat humide, la densité de son couvert végétal, la diversité des essences d’arbres (…) malheureusement ces facteurs ont été accompagnés les 17 et 18 août dernier par des vents dépassant les 90 kilomètres/heure, c’est ce qui a favorisé la propagation des flammes». Et dans cette même logique, Djamel Touahria ajoute, selon la même source, «c’est dans ces conditions que les départs de feux ont eu lieu, comme ce fut le cas aussi dans plusieurs pays du bassin méditerranéen (…) Nous avons immédiatement pris l’initiative d’évacuer les populations des régions montagneuses (…) et malgré les condition météorologiques, nous avons réussi à venir à bout des flammes grâce aux éléments de la Protection civile, de la DGF, et des citoyens volontaires mais aussi grâce à l’intervention des hélicoptères de l’armée».

Saison 2022 qui a, une nouvelle fois, démontré l’importance des avions bombardiers d’eau, et plus encore la nécessité de mettre à disposition une flotte d’appareils prenant en compte les délais incompressibles de maintenance des avions ou les éventuelles pannes. Le Directeur de la direction des Forêts a en ce sens confirmé hier que le pays réceptionnera deux avions «bombardiers d’eau» ; le premier au cours du mois de décembre 2022 et le second durant le premier trimestre 2023.

Par ailleurs, sans préciser le type d’appareil, bien qu’il s’agirait de Beriev Be-200 selon plusieurs sources, Djamel Touahria précise que les caractéristiques de ces vecteurs, connus «pour leur grande capacité d’emport et leurs vitesse» permettront d’envisager la saison 2023 avec plus de sérénité. n