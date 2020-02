La 92e cérémonie des Oscars, dimanche à Hollywood, a été une grande consécration pour le film sud-coréen « Parasite ». 4 prix ont été décernés a ce long métrage. La grande sensation de la soirée c’est surtout le fait que pour la première fois dans l’histoire des cérémonies des oscars, le prix suprême, celui du meilleur film est décerné pour un long métrage non tourné en anglais. C’est une première pour lacademie US du 7e art, mais cest loin d’être une surprise. Palme d’or remportée en mai dernier au Festival de Cannes, « Parasite » a été récompensé par plus de 50 trophées en dix mois. Un palmarès hallucinant pour un film n’appartenant pas a l’industrie cinématographique américaine .

« Parasite » détrône ainsi les favoris attendus, surtout « Joker« , « Once upon time…in Hollywood » ou encore « 1917« . Toutefois, si Quentin Tarantino n’a pas eu le prix du meilleur film, il s’est consolé surtout d’être le réalisateur qui aura permis à Brad Pitt de recevoir son premier oscar (celui du meilleur second rôle).

Les prix des meilleurs acteurs n’ont surpris quasiment personne. Les grands favoris l’ont obtenu (Joaquin Phoenix et Renée Zellweger).

Palmarès des principaux prix de la 92e cérémonies des Oscars:

– Meilleur film: « Parasite »

– Meilleur réalisateur: Bong Joon-ho (« Parasite »)

– Meilleure actrice dans un rôle principal: Renée Zellweger (« Judy »)

– Meilleur acteur dans un rôle principal: Joaquin Phoenix (« Joker »)

– Meilleur film international: « Parasite »

– Meilleure actrice dans un second rôle: Laura Dern (« Marriage Story »)

– Meilleur acteur dans un second rôle: Brad Pitt (« Once Upon a Time… in Hollywood »)

– Meilleur film d’animation: « Toy Story 4 »