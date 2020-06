Une commission scientifique dirigée par le président de la cellule opérationnelle chargée d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, le professeur Mohamed Belhocine se trouve depuis lundi à Sétif pour s’enquérir de prêt de la situation épidémiologique dans cette wilaya suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi d’une source médicale.

Il s’agit d’une commission scientifique spécialisée composée de médecins et spécialistes en épidémiologie dépêchée dans cette wilaya après une première commission ministérielle composée de cadres de la direction générale des services de la santé relevant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière suite à une propagation accélérée des cas de Covid-19.

La commission scientifique menée par le professeur Belhocine a entamé son travail par la visite du centre Hospitalo-universitaire (CHU), Mohamed Abdenour Saâdna et l’unité épidémiologique et médecine de prévention du chef-lieu de wilaya où elle (la commission) a rencontré des médecins et spécialistes en la matière et écouté leurs préoccupations pour arrêter une méthode de travail devant garantir la maîtrise de cette épidémie.

Selon la même source, les membres de cette commission se sont déplacés, après, à la commune d’Ain Oulmène (47km au sud de Sétif) où ils ont inspecté l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf puis vers El Eulma (27km à l’Est de Sétif).

Les membres de cette commission scientifique devront se réunir avant l’achèvement de leur mission dans cette wilaya, avec les différents acteurs concernés pour écouter leurs préoccupations, difficultés et contraintes rencontrées par les staffs médicaux et paramédicaux dans la lutte contre cette pandémie, a ajouté la même source.

Selon les statistiques officielles sur la situation épidémiologique dans la wilaya de Sétif, 20 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés lundi portant le nombre des cas confirmés dans cette wilaya à 919 cas.<

