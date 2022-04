S’il y a un club algérien qui a de gros moyens et qui ne réalise pas les résultats escomptés, c’est bien l’USM Alger. Malgré l’arrivée de l’entreprise Serport pour doper les finances de l’Ittihad, les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur. Et pour ne rien arranger, l’ambiance au sein de la direction est délétère. En témoigne ce limogeage de Hocine Achiou, Directeur Sportif, qui ne veut pas quitter le poste.

Par Mohamed Touileb

La lutte est plus en interne du côté des « Unionistes » où l’ambiance est extrêmement tendue. Surtout avec cette résistance que montre Achiou à vouloir rester au poste de Directeur Sportif. Et ce, même si Achour Djelloul, le président du conseil d’administration de la SSPA/USMA, a décidé de le démettre de ses fonctions après le nul face à l’ASO Chlef il y a 6 jours de cela.



Etat des lieux : 6 points pris sur 18

D’ailleurs, Sofiane Benkhelifa a même été désigné pour assurer l’intérim de l’ancien international algérien jusqu’à la fin de l’exercice sportif en cours. Mais il s’avère que Achiou n’a rien voulu signer pour ce qui est de la fin de sa collaboration avec les « Rouge et Noir ». Il faut dire que la pression des supporters qui réclamaient sa tête était telle que Serport n’avait d’autres choix que de sceller son sort à la direction sportive. Pour revenir aux résultats, il faut savoir que les « gars de Soustara » se portaient plutôt bien avant le mois de mars sombre qu’ils ont vécu. Ils avaient même réussi à intégrer le podium à la 18e journée avant de commencer la dégringolade en signant 8 rencontres sans le moindre succès (6 nuls et 2 défaites). Un véritable trou d’air qui a fait que les camarades de Mahios se retrouvent à la 7e place avec 39 unités et un podium à 7 longueurs.



Départ de Rahim, un tournant

Certes, le handicap n’est pas conséquent puisqu’il reste 8 journées dans lesquelles beaucoup de choses peuvent se passer. Toutefois, la santé footballistique de l’équipe est extrêmement inquiétante compte tenu des dernières prestations livrées par les Algérois. En tout cas, on ne peut pas ne pas s’arrêter sur le changement sur le banc qui a cassé définitivement la dynamique. En effet, après le départ de Denis Lavagne, Azzedine Rahim avait remarquablement assuré l’intérim. Et on ne peut pas dire que les choses ne se passaient pas bien sous ses ordres. Beaucoup reprochent à Achiou le fait de ne pas lui avoir donné sa chance alors qu’il n’avait perdu aucun des 8 matchs dirigés avec un bilan remarquable de 5 victoires et 3 nuls ayant permis aux Algérois d’être sur le podium. Frustré, après l’arrivée de Zlatko Krmpotić, Rahim a décidé de s’en aller. Et cela était l’un des tournants pour les performances des Usmistes mais aussi pour Achiou qui a vu l’opposition l’attendre au tournant. Ce management désastreux a précipité la crise dans laquelle l’USMA baigne actuellement.