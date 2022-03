Comme à l’occasion de toute célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars de chaque année, le temps est au recensement des acquis et des espaces gagnés par la gent féminine. Les acquis sont bien là, mais restent confinés dans le texte. La réalité est toute autre. Elle est faite d’un traitement rétrograde et archaïque à l’égard de la femme.

Par NAZIM BRAHIMI

C’est la raison pour laquelle la célébration, aujourd’hui, du 8 mars est frappée du sceau du contraste. Car si l’on peut parler d’avancées dans la lutte pour les droits de la femme en Algérie, une quête dans laquelle ne se reconnaissent pas les esprits sclérosés, au nom d’une certaine lecture de la religion musulmane, force est de constater que l’ampleur prise par la violence à l’égard des femmes porte un sacré coup de massue à leur combat.

Les actes de féminicide se multiplient aux quatre coins du pays, n’épargnant ni la petite de 9 ans, ni la jeune épouse de 30 ans, ni celle de 80 ans. Aucun âge de la femme n’échappe à la barbarie ! C’est plutôt les formes de violence contre les femmes qui ont atteint des niveaux extrêmes. La présidente du réseau Wassila, Fadila Boumendjel-Chitour, rappelle à juste titre le sort dramatique réservé à Keltoum, âgée de 30 ans, égorgée par son ex-mari sur le chemin de l’école devant sa fille de 14 ans (lire le cri d’alarme du réseau Wassila en page 5).

D’ailleurs, ce niveau de sauvagerie et la succession des cas de «féminicide» a fini par éloigner le combat des femmes pour leurs droits, réduisant ce qui était une revendication et une priorité en un thème évoquant davantage la survie de la femme devant l’avancée de la violence la ciblant.

Les animatrices du réseau Wassila ont bien raison de s’indigner à ce propos en refusant de continuer, chaque 8 mars, à réduire leurs revendications à ce minimum d’échapper aux féminicides alors qu’il est question de leur droit à la vie. Pourtant, la loi fondamentale énonce, en son article 40, que «l’Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et en toutes circonstances dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et privée».

Or, sur le terrain, la femme est très vulnérable, regrettent militantes et défenseurs des droits de la femme. «Cela ne suffit pas», a affirmé Nadia Aït-Zaï, avocate, militante des droits des femmes et directrice du Cidef. «Je plaide pour la mise en place d’une stratégie nationale multisectorielle et multidisciplinaire avec des mécanismes d’examen et d’identification et d’autres mesures pratiques pour la prise en charge des femmes victimes de violence. Cela permettra la création d’un réseau préventif de ce fléau en vue d’en réduire l’impact sur les familles, en général», a soutenu, dans ce registre, Karadja Fatma-Zohra, membre du Conseil national des droits de l’homme. «C’est vrai que les femmes sont présentes dans tous les secteurs d’activité, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire au regard de leurs succès fulgurants dans tous les domaines», a-t-elle relevé.

De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, hier, que la Constitution de 2020 avait consolidé les acquis réalisés par la femme algérienne, qui a prouvé sa compétence dans l’occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l’Etat.

«L’Algérie a consacré dans sa Constitution, amendée en 2020, le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l’espace public et dans les espaces professionnel et privé. Il s’agit d’un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne, qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l’occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l’Etat», a indiqué le président de la République dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, en coordination avec la Ligue des Etats arabes, sous le thème «La femme arabe… singularité et aspiration».