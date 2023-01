Une vingtaine de films, entre fictions et documentaires, traitant principalement du phénomène de la migration, seront projetés du 19 au 26 janvier à Alger, Béjaïa et Oran, à la faveur de la 7e édition des Journées du film européen en Algérie, ont indiqué mardi les organisateurs.

Placé sous le thème de “la migration et la mobilité des personnes à travers le monde”, cet événement dédié au 7e art européen verra la projection de films sur cette thématique universelle, et issus de plusieurs pays européens comme l’Italie, la Pologne, la Suède, la Belgique ou encore la France.

A la Cinémathèque d’Alger, qui accueille tous les films programmés, le court métrage italien “Wallah je te jure” de Marcello Marletto et “Matarès”, un long métrage de fiction du réalisateur algérien Rachid Benhadj, seront projetés en ouverture de ces journées. L’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union Européenne à Alger, Thomas Eckert, a souligné dans un point de presse animé à la Cinémathèque d’Alger, que ces Journées permettront au public algérien de (re)découvrir le cinéma européen, à travers 20 films portant des “réflexions sur des expériences personnelles de migrants à travers le monde”.

Des longs métrages de fictions comme “Europa” (Italie) ,”The Emigrants” (Suède), ” The man who sold his skin” (Allemagne) comptent parmi les fictions programmées en plus de trois documentaires. Des courts métrages traitant des grands changements climatiques, et abordant la problématique des réfugiés climatiques et du déplacement des populations suite à ces dérèglements, seront également présentés au public.

Parallèlement aux projections, des ateliers et masters-class seront animés par le cinéaste belge Jelle Nesna et le réalisateur algérien Rachid Benhadj. Les 7èmes Journées du film européen sont organisées par la Délégation de l’Union européenne en Algérie avec le concours du ministère de la Culture et des Arts et du Centre national de la cinématographie.