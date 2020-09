La Mostra de Venise a dévoilé samedi soir le palmarès de sa 77e édition, avec le Lion d’Or du meilleur film, attribué à « Nomadland » de Chloé Zhao (Etats-Unis), le grand Prix du jury à « Nuevo Orden » de Michel Franco (Mexique) et le Lion d’Argent du meilleur réalisateur décerné au cinéaste Japonais Kiyoshi Kurosawa pour « Les amants sacrifiés », rapportent les organisateurs sur le site du festival. Le Jury présidé par l’actrice australienne Cate Blanchett a, par ailleurs, décérné le Prix du meilleur scénario à l’Indien Chaitanya Tamhane, scénariste et réalisateur de « The disciple », alors que le Prix spécial du jury est revenu au long métrage « Chers camarades » d’Andreï Kontchalovski (Russie). Le Prix de la meilleure actrice a été attribué à la Britannique Vanessa Kirby pour son rôle dans « Pieces of a woman » de Kornel Mundruczo, le Prix du meilleur acteur à l’Italien Pierfrancesco Favino pour son rôle dans « Padrenostro » de Claudio Noce (Italie) et le Prix « Marcello Mastroianni » du meilleur jeune interprète a été obtenu par l’Iranien Rouhollah Zamani, un enfant des rues de Téhéran protagoniste pour son premier rôle dans « Khorshid » de Majid Majidi. Lors de cette édition, l’actrice britannique Tilda Swinton et la réalisatrice hongkongaise Ann Hui se sont vues décerner le Lion d’Or pour l’ensemble de leurs carrières respectives. Avec18 films en compétition, la 77e Mostra de Venise, tenue du 2 au 12 septembre, aura réuni au total, 60 longs-métrages, présentés dans cinq catégories différentes, 15 courts-métrages et une série télévisée.

