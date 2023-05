Deux beaux films « Monstre » de Hirokazu Kore-Eda, (Compétition officielle) et « Ama Gloria » de Marie Amachoukeli (Semaine de la Critique) ont enchanté la Croisette.

« Ama Gloria » : Cap-Vert (de jalousie)

Après « Party » (Caméra d’Or en 2014), la française Marie Amachoukeli, a choisi, avec « Ama Gloria », de planter sa caméra aux îles du Cap Vert, après un court préambule français destiné à nous présenter Gloria (Ilça Moreno Zego, une infirmière de formation) dans son quotidien français, où elle exerçait la fonction de nounou auprès d’une fillette de six ans, Cléo, orpheline de mère.

Apprenant le décès de sa propre mère, Gloria décide alors de rentrer au pays pour s’occuper de ses propres enfants, confiés jusque-là à leur défunte grand-mère.

Cruel dilemme, Gloria sait le profond attachement de la petite Cléo à elle.

Pour Cléo, c’est un nouvel arrachement, aussi Gloria proposera au père d’accueillir sa fille, sur son île, l’été suivant.

Quand Cléo arrive enfin, elle découvre la famille de Gloria qui a mal vécu le départ de leur mère pour la France. Notamment le jeune fils, César, qui lui reproche de les avoir abandonné, du coup il développera une certaine l’hostilité envers Cléo. Cette même Cléo qui aura du mal à cacher sa jalousie envers ce nouveau-né que la fille ainée de Gloria aura mis au monde peu de temps après l’arrivée de la petite française.

C’est un beau portrait d’une petite fille, que la vie a rendu sauvage, rebelle, têtue et qui a du mal à accepter le partage. De belles séquences réalisées en animation (par Pierre-Emmanuel Lyet) s’intercalent entre les scènes filmées à hauteur d’enfant, au plus près des visages, pour nous plonger dans le monde intérieur de Cléo.

« Avec Ama GLORIA, j’avais envie de raconter l’enfance. Et à mes yeux, l’enfance c’est un volcan, une berceuse, et l’amour fou qui nous unit à ceux qui nous élèvent. Qu’ils soient, ou non, de notre famille. » Si le film est si juste, c’est qu’il est en partie autobiographique. Marie Amachoukeli a dédié « Ama Gloria » à la concierge portugaise qui s’est occupé d’elle et dont elle a été séparée à ses six ans.

Ce film aborde aussi une problématique universelle, celle de l’éclatement familial : Combien d’hommes et de femmes ont émigré, laissant leurs familles au pays et qui sont devenus avec le temps, des étrangers à leurs yeux.

« The Monster » (de … Rashomon)

La réputation du japonais Kore-Eda Hirokazu n’est plus à faire. Ses films ont depuis longtemps conquis tant de publics, de par le monde et ont été récompensés par de nombreux prix dont la Palme d’or en 2018 pour « Une affaire de famille ».

« The Monster », tout en abordant de nouveau le thème de la parentalité, se déploie cette fois-ci autour d’un même drame raconté du point de vue de plusieurs personnages. Comme l’avait fait son illustre compatriote, Akira Kurosawa dans « Rashomon ».

Tout commence par un incendie dans une petite ville au bord de l’eau que le jeune Minato et sa mère Saori regardent depuis leur balcon. L’incendie inaugural va mettre le feu aux poudres, et l’eau qui ruisselle abondamment dans la rivière ne calmera pas les esprits.

Minato a un comportement étrange, sa scolarité semble perturbée, à tel point que sa mère, jeune veuve, décide de rencontrer l’équipe éducative de l’école.

Minato, jeune professeur un peu loufoque, semble être celui qui tyrannise Minato.

Toute la direction de l’établissement valide cette version, qui ferait le moins de vagues possibles, ne nuisant pas ainsi pas à la réputation de l’école.

Mais est-ce la vérité ? Au gré du récit vu à travers les yeux de la mère qui ne s’en laisse pas conter et veut poursuivre les investigations, de l’enfant aux agissements de plus en plus énigmatiques et du professeur qui refuse d’endosser cette responsabilité, la réalité se révèle bien plus complexe, donc plus nuancée…

Une des plus belles scènes du film réunit Minato et la directrice de l’école, également professeure de musique, minée (elle aussi !) par un mensonge suite à un drame intime, se saisissant d’un cor et lui tendant un trombone, en lui murmurant: «Tout ce que tu ne peux pas dire, souffle-le.»

Chaque nouvelle version de l’histoire apporte de nouveaux indices qui peu à peu semblent établir la vérité des faits. Mais est-ce si sûr ? Qui sont donc ces « monstres ? Il semble donc, bel et bien, que “le diable est dans les détails“.

Hirokazu Kore-Eda prend un malin plaisir à nous perdre avec un scénario aussi retors qu’assez élaboré…

Avec ce nouvel opus, le cinéaste japonais, qui aborde une nouvelle fois le thème de la famille, y introduit également la question de la normalité : Peut-on élever son enfant seul(e) dans un pays qui vénère plus que tout la famille traditionnelle ? Y sont aussi abordés avec doigté les questions de la culpabilité, de la violence à l’école, de la différence des générations avec la soumission aux ainés (la mère remet en cause les propos de la directrice plus âgée) et de l’inégalité de classe (le professer peut-il aimer une call-girl ?).

Comme toujours, il faut saluer son excellente direction d’acteurs : Sakura Ando(l’énergique Saori), Eita Nagayama (le sensible professeur Hori),et Soya Kurokawa (Minato).

Ce « Monster » devrait séduire le jury et pourquoi apporter pas une nouvelle palme à Hirokazu Kore-Eda.