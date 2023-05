Deux films (en compétition), « Les Filles d’Olfa » de la tunisienne Kaouther Ben Hania et « May December » de l’américain Todd Haynes, empruntent un procédé original pour révéler les liens intimes d’une famille.

Avec « Les Filles d’Olfa » Kaouther Ben Hania ose une forme hybride mêlant documentaire et fiction.

Son point de départ, la vie d’Olfa, mère divorcée et de ses quatre filles. Les deux ainées, Rahma et Ghofrane « ont été mangé par le loup », autrement dit embrigadées par les islamistes de Daesh, elles sont parties faire le « djihad » en Lybie.

La réalisatrice tunisienne de la « La Belle et le meute » (2016) et de l’impressionnant documentaire « Le Challat de Tunis » (2014) avait été bouleversée en 2016 par les témoignages radiophoniques d’Olfa Hamrouni, une mère courage.

Pour raconter leur histoire et pour combler l’absence des deux sœurs, elle a demandé à deux comédiennes de les incarner à l’écran.

Kaouther Ben Hania remonte alors le fil de leur vie faite de haut et de bas, de souffrances mais aussi de moment de joies, entre récit de la mère et des deux cadettes Eya et Tayssir, et les scènes fictionnées.

Quand c’est trop douloureux pour Olfa, c’est Hind Sabri, la star de Tunisie et aussi du monde arabe, qui prend le relais.

« Il fallait confronter Olfa à de vrais comédiens dont c’est le métier. (…) Ils allaient servir à Olfa et ses filles de révélateurs pour les aider à trouver leur vérité intérieure. J’avais besoin d’actrices pour jouer ses filles absentes et d’une comédienne pour la questionner, l’aider à saisir les enjeux de certains grands événements de sa vie. Ce n’était pas la reconstitution des souvenirs qui m’intéressait mais leurs échanges pour y parvenir. J’intervenais dans le film en tant que réalisatrice pour les guider, chercher avec elles tandis qu’Olfa racontait et analysait en détails les grands épisodes marquants de sa vie. En lui posant des questions sur des détails précis, sur ses motivations, Hend Sabri permet à Olfa de revenir, sans complaisance aucune, sur son douloureux passé. Si Olfa était restée seule avec moi, elle m’aurait encore servi la même histoire, le même cliché. » explique la réalisatrice.

Ce procédé artistique, original, permet ainsi d’enter dans la vie intime de Olfa et de ses filles et de faire ressentir la violence d’une société – minée par l’intégrisme – qui broie ses enfants, mais aussi les liens qui peuvent unir ou désunir une famille.

Cette aventure artistique a visiblement permis à Olfa, Eya et Tayssir, de resserrer leurs liens et de faire face à l’adversité. Leur vœu que Rahman et Ghofrane soient un jour libérées d’une prison libyenne où elles purgent actuellement une longue peine.

Le dernier opus Todd Haynes (Prix de la meilleure contribution artistique pour « Velvet Goldomine », Cannes -1988) revient avec « May December » sur une histoire qui a fait la une des tabloïds en 1996, la liaison d’une professeure de 34 ans et de son élève de 12 ans, d’origine coréenne.

Pour raconter cette relation, Todd Haynes introduit un personnage de fiction, Elisabeth (Natalie Portman), une actrice célèbre dans le film aussi, qui vient rencontrer Gracie (Julianne Moore), pour mieux appréhender son rôle à l’écran.

L’actrice débarque donc à Savannah (Géorgie), où le couple vit dans une belle maison dominant le fleuve. Vingt-trois ans plus tard, alors que leurs deux enfants, vont partir faire des études à l’université, c’est l’heure de regarder leur vie. Gracie est devenue une bourgeoise fragile, un rien dominatrice, entourée de ses deux setters irlandais et s’oubliant dans la pâtisserie pour les amis et Joe, obéissant, taiseux, s’adonne au sauvetage de papillons.

Elisabeth veut comprendre pourquoi cette enseignante, déjà mariée et déjà mère de famille a tout quitté pour vivre avec le jeune Joe (Charles Melton), dont elle aura deux enfants…

Son intrusion aura l’effet d’un pavé dans la mare, révélant progressivement le malaise couvant dans ce couple, atypique pour le moins. Elle-même, star reconnue et à l’apogée de sa carrière, semble aussi chercher un sens à sa vie.

Joe devient le point de bascule, Gracie sent qu’il lui échappe et Elisabeth, cruellement, lui fera sentir qu’il doit enfin surtout prendre son destin en main, étant au final seul responsable de ce qui peut lui arriver.

Avec une infinie délicatesse, Todd Haynes explore les sentiments des uns et des autres, mettant à jour les failles, les mensonges, également l’intolérance d’une société bien-pensante, tout cela portée par deux actrices dont on connaît si bien le talent : Julianne Moore et Nathalie Portman.