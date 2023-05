Quand le finlandais Aki Kaurismäki arrive sur le tapis rouge du Palais des festivals, facétieux, il se saisi de la caméra d’un reporter, pour filmer les photographes qui l’attendaient.

Quelques instants plus tard, une très longue ovation, spectateurs debout, salue son entrée dans la salle. Sur les images retransmises sur le grand écran de l’auditorium Lumière, ont observaient des larmes poindre à ses yeux. Aki Kaurismäki est un cinéaste aimé du public. Il le sera plus encore après la projection de son dernier opus « Les Feuilles mortes », applaudi à tout rompre.

Ansa (Alma Pöysti), caissière dans un supermarché, avec un contrat « Zéro heure » est une femme seule qui cherche l’amour. Elle va être licenciée sur le champ, pour avoir pris un gâteau périmé destiné à la poubelle.

Holappa (Jussi Vatanen), lui, fait un travail dangereux, il décape des pièces métalliques. Suite à un accident du travail dû à un matériel vétuste, il est renvoyé lui aussi après une prise de sang (positif) effectué par les pompiers. Car Holappa qui cherche lui aussi l’amour trompe son ennui et son désespoir dans un alcoolisme sans limite.

Le cinéaste décrit une Finlande des exclus, des précaires, main-d’œuvre bon marché et sans droit. Mais aussi un pays en perte de vitesse qui vit au rythme des flashs radiophoniques informant sur la guerre à ses frontières

Lors d’une nuit monotone, à Helsinki, Ansa rencontre Holappa dans un café-karaoké. Ils se sourient, semblent se plaire. Mais une série d’incidents va compromettre leur rapprochement : numéro de téléphone perdu, ignorance de leur nom et de leurs adresses respectives, changement d’emploi, alcoolisme de l’homme qui sera, un peu plus tard, renversé par un tram au moment où il retrouvait enfin Ansa !

Mais comme dans les contes d’Andersen, les deux âmes esseulées vont enfin pouvoir se retrouver. Holappa et Ansa vont ainsi partir ensemble, dans un happy end, comme le couple des « Lumières de la ville » de Chaplin (qui est d’ailleurs le nom donné au chien qu’Ansa a adopté).

Dans « Les Feuilles mortes », la noirceur du propos est atténuée par l’humour et la bienveillance que Kaurismäki porte à ses personnages.

« Même si j’ai acquis aujourd’hui une notoriété́ douteuse grâce à des films plutôt violents et inutiles, mon angoisse face à des guerres vaines et criminelles m’a enfin conduit à écrire une histoire sur ce qui pourrait offrir un avenir à l’humanité́ : le désir d’amour, la solidarité, le respect et l’espoir en l’autre, en la nature et dans tout ce qui est vivant ou mort et qui le mérite. Je tire au passage mon trop petit chapeau à Bresson, Ozu et Chaplin, mes divinités domestiques. Je suis cependant le seul responsable de cet échec catastrophique», explique Kaurismäki toujours pince sans-rire et humble à la fois.

Cette tragi-comédie est le dernier volet ouvrier du réalisateur finlandais, après « Shadows in paradise » (1987), « Ariel, trilogie du prolétariat » (1988) et « La Fille aux allumettes » (1990)).

Chez Soulages le noir est un support sur lequel se pose le regard pour mieux atteindre « le champ mental », on pourrait dire la même chose, en fin de compte, de la noirceur amusée (malgré tout), chez Kaurismäki, dans « Les Feuilles mortes », un film d’une sensible intelligence qu’on pourrait voir récompensé cette année à Cannes.