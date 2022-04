Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie et un festival 2021 déplacé en juillet, Cannes est de retour en mai, et de belle manière avec une sélection opulente : 48 films en sélection officielle parmi les 2 200 soumis à la commission de sélection. Le cru 2022 était, en effet, très attendu, et l’annonce de la sélection par son directeur artistique Thierry Frémaux a mis fin au suspense jeudi dernier.

De notre correspondante : Dominique Lorraine

Parmi les heureux élus, Rachid Bouchareb avec «Nos Frangins» avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphael Personnaz et Samir Guesmi, dans la section «Cannes Première», après deux participations en compétition : «Indigènes» (2006) et «Hors la loi» (2010). Le film relate le brutal décès du jeune Malik Oussekine, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, suite à l’intervention des brigades de voltigeurs, armés de leurs bidules galvanisés, lors de la manifestation des lycéens contre la loi Devaquet, du nom du ministre français de l’Education, de l’époque.

Dans la même section, on trouve aussi un des plus grands réalisateurs italiens, Marco Bellochio, 82 printemps, qui revient sur l’assassinat d’Aldo Moro avec «Esterno Notte», sujet qu’il avait déjà abordé dans «Buon giorno, notte»en 2003. Dans la compétition, également des abonnés, dont certains déjà palmés : les Belges, Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne (Tori et Lokita), le Japonais Hirokazu Kore-eda (Broker), le Français Arnaud Desplechin (Frère et sœur, avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud), le Suédois Ruben Ostlund (Triangle of Sadness), le Roumain Cristian Mungiu (R.M.N) et le Russe Kirill Serebrennikov (réfugié en Allemagne) avec «La Femme de Tchaikovsky».

Très intrigants, les derniers opus de David Cronenberg avec un casting flamboyant, Léa Seydoux, Kristen Stewart et Viggo Mortensen : «Crimes of the Future» entre science-fiction et épouvante, et de James Gray «Armageddon Time» autour de… la famille Trump.

Cette 75e édition verra aussi le come-back du vétéran du cinéma polonais, Jerzy Skolimowski, qui présentera «Hi-han (Eo)», quarante ans après «Travail au noir» prix du scénario lors du 35e festival.

Trois belles surprises : «Leila’s brothers» de l’Iranien Saeed Roustaee qui avait enthousiasmé le public en 2021 avec «La loi de Téhéran», suspense haletant mettant aux prises un policier et un trafiquant de drogue ; «Boy from heaven» qui revisite une terre, guerre d’influence au cœur d’une prestigieuse université religieuse du Caire suite à la mort soudaine du grand Imam, une réalisation de l’Egypto-Suédois Tarik Saleh, dont «Le Caire Confidentiel» avait fait le tour du monde en 2017. Et, enfin, un thriller du danois d’origine iranienne Ali Abbasi «Holy Spider». Ces trois nouveaux venus, en Compétition officielle, confirment l’audace et le talent d’une nouvelle génération de cinéastes. Deux cinéastes ukrainiens seront du voyage cannois : l’expérimenté Sergei Loznitsa (pour la quatrième fois à Cannes) avec «The Natural History of Destruction» (Hors Compétition) et un nouveau venu, Maksym Nakonechnyi, pour son premier film «Bachennya Metelyka» (Un Certain Regard). Mais Cannes ne serait pas Cannes sans ses stars, son tapis rouge et ses paillettes. Tom Cruise sera bien là avec le nouveau «Top Gun, Maverick» de Joseph Kosinski, trente-six ans après le «Top Gun» de Tony Scott.

Baz Luhrmann, quant à lui, fera vibrer les festivaliers avec «Elvis», un biopic sur Elvis Presley, avec Austin Butler, acteur, chanteur, musicien, dans la peau du King. Ça va swinger sous les sunlights ! n

COMPÉTITION OFFICIELLE

• Holy Spider d’Ali Abbasi

• Les Amandiers de Valeria Bruni- Tedeschi

• Crimes of the Future de David Cronenberg

• Tori et Lokita de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne

• Stars at Noon de Claire Denis

• Frère et soeur d’Arnaud Desplechin

• Close de Lukas Dhont

• Armageddon Time de James Gray

• Broker de HirokazuKore-eda

• Nostalgia de Mario Martone

• R.M.N de Cristian Mungiu

• Triangle of Sadness de Ruben Ostlund

• Decision to Leave de Park Chan-wook

• Showing up de Kelly Reichardt

• Leila’s brothers de Saeed Roustaee

• Boy from heaven de Tarik Saleh

• La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov

• Hi-han (Eo) de Jerzy Skolimowski