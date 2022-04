Par Jacky NAIDJA avec Inès ILIANA

Le jury du Festival de Cannes pour sa 75e édition vient d’être dévoilé avec comme président Vincent Lindon, le célèbre acteur français dont l’œuvre au cinéma a tant marqué les mémoires. Dans cette tâche, il sera entouré de huit jurés. Il appartiendra désormais à celui qui a remporté le Prix d’interprétation masculine, en 2015, de remettre la Palme d’or à l’un des 21 films de la compétition, le samedi 28 mai, lors de la cérémonie de clôture du festival. Celle-ci, en effet, sera transmise en direct du Palais des festivals par France Télévision et Brut. Un honneur qui revient à Vincent Lindon, après Isabelle Huppert, dernière personnalité française à occuper la présidence du jury dans l’histoire du festival, en 2009. Après quelques autres aussi célèbres et prestigieux à avoir présidé le jury, comme Yves Montand en 1987 au 40e festival, Gérard Depardieu en 1992 pour le 45e, Isabelle Adjani en 1997 pour le 50e. Vincent Lindon, en 2022, revient en président du jury à Cannes après le sacre de «Titane», Palme d’or en 2021 où il joue aux côtés d’Agathe Rousselle. Il aura l’honneur de remettre la récompense suprême du festival à celui ou celle qui succédera à Julia Ducournou, la deuxième réalisatrice française à obtenir la Palme d’or, en 2021, après Jane Champion en 1993. Vincent Lindon dont l’œuvre majestueuse a marqué le cinéma français, souvent engagé, souvent révolté pour ses rôles politiques et sociaux, reste parmi les grands noms du cinéma. Depuis 1987, il a présenté 9 longs métrages au Festival de Cannes pour une filmographie de 70 films aussi retentissants les uns que les autres. Et réalisés par de grands noms du cinéma tels que Claude Lelouch, 3 films, Benoît Jacquet, Claire Denis et Stéphane Brize avec 5 films à son palmarès. Son dernier film «Titane» lui a valu plusieurs nominations et récompenses notamment dans la compétition de 3 grands évènements cinématographiques importants, comme Venise, pour «Un autre monde» de Stéphane Brize, San Sebastian «Enquête sur un Scandale d’Etat» de Thierry de Peretti, enfin Berlin pour «Avec amour et acharnement» de Claire Denis.

Il est connu pour être un fidèle d’entre les fidèles du festival dont il est devenu sacrément un habitué. n

*Le film «Marcel», premier long métrage de Jasmine Trinca sera présenté en séance spéciale dans ce festival.

Le Jury 2022

Vincent Lindon, acteur, France

Rebecca Hall, actrice, productrice, Royaume-Uni

Despika Padukone, actrice, Inde

Noomi Rapace, actrice, Suède

JasmineTrinca, actrice, réalisatrice, Italie

Ashgar Farhadi, réalisateur, Iran

Ladj Ly, acteur réalisateur, France

Jeff Nichols, réalisateur, USA

Joachim Trier, réalisateur, Norvège