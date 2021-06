Un petit bout d’Algérie sera présent sur la Croisette avec le «Marin des montagnes», documentaire autobiographique du Brésilo-Algérien Karim Aïnouz, qui a fait ses premiers pas à Cannes en 2002 avec «Madame Sata».

Par Dominique Lorraine

Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid, l’édition 2021 du Festival de Cannes, qui se tiendra, exceptionnellement, du 6 au 17 juillet était attendue avec impatience.

Le directeur artistique Thierry Frémaux a annoncé les 61 films en sélection officielle retenus sur près de 2 000 oeuvres proposées. «Cette pléthore de films est aussi qualitative, comme si, peut-être, les conditions particulières d’écriture, de gestation, voire de tournage et de montage des films, avaient bonifié la créativité de nos artistes», a-t-il précisé.

En compétition officielle, 24 films parmi lesquels ceux des réalisateurs italien Nanni Moretti «Tre Piani», français Jacques Audiard les «Olympiades» et russe Kirill Serebrennikov qui, avec «Petrov’s Flu», scrute une famille dysfonctionnelle qui se retrouve coincée à huis clos après avoir contracté la même grippe ! Ou encore «Un Héros», un thriller de l’Iranien Asghar Farhadi.

Ils rejoignent Leos Carax et sa comédie musicale «Annette» (film d’ouverture), l’Américain Wes Anderson avec «The French Dispatch», tourné en France, ou encore le Néerlandais Paul Verhoeven avec son sulfureux «Benedetta» avec Virginie Efira.

Pour la première fois en compétition le Marocain Nabil Ayouch avec «Haut et Fort», qui prend le pouls de la jeunesse marocaine et de ses aspirations. «Lingui», du Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, abordera le tabou de l’avortement avec l’histoire d’une adolescente enceinte, à N’Djamena.

La section «Un certain regard» revient à ses fondamentaux, présenter de jeunes cinéastes qui osent un cinéma d’auteur ou de recherche. Il en serait ainsi de «Bonne mère», deuxième film de Hafsia Herzi (comédienne découverte par Abdel Kechiche) qui dresse le portrait de Nora, la cinquantaine, femme de ménage qui veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Dans cette même section, on notera l’inédite incursion d’un premier film du Bangladesh «Rehana Maryam Noor» d’Abdullah Mohammad Saad.

A noter, la création d’une nouvelle section intitulée «Cannes Premières» qui fera de la place à des cinéastes «confirmés» qui ont déjà été sélectionnés en compétition : «Tromperie» du Français Arnaud Desplechin, «Evolution» du Bulgare Kornél Mundruczo ou «JFK Revisited» d’Oliver Stone, entre autres. Autre nouveauté, une section éphémère consacrée aux questions environnementales, mais dont les films n’ont pas encore été dévoilés.

Le Festival avait annoncé à la mi-avril une série de mesures destinées à réduire son empreinte environnementale, ainsi qu’une contribution payée par les journalistes accrédités.

La composition du jury, présidé par l’Américain Spike Lee (Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour l’épatant «BlacKkKlansman : j’ai infiltré le Ku Klux Klan», en 2019), n’a pas encore été dévoilée.

Enfin, rappelons que l’actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster recevra la Palme d’or d’honneur qui salue «un parcours artistique brillant, une personnalité rare et un engagement discret mais affirmé pour les grands sujets de notre époque» de cette 74e édition qui fait fantasmer plus d’un. n=

Compétition

(24 films)

Annette de Leos Carax, film d’ouverture

Benedetta de Paul Verhœven

Bergman Island de Mia Hansen-Løve

France de Bruno Dumont

Haut et Fort de Nabil Ayouch

Tout s’est bien passé de François Ozon

Les Intranquilles de Joachim Lafosse

The French Dispatch de Wes Anderson

Tre Piani de Nanni Moretti

Les Olympiades, Paris 13e de Jacques Audiard

Lingui de Mahamat Saleh-Haroun

Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier

Flag Day de Sean Penn

Un héros de Asghar Farhadi

Memoria d’Apichatpong Weerasethakul

La Fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov

Titane de Julia Ducournau

Red Rocket de Sean Baker

La Fracture de Catherine Corsini

Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid

Nitram de Justin Kurzel

Compartment n°6 de Juho Kuosmanen

Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi

L’Histoire de ma femme de Ildikó Enyedi

4Un Certain Regard

(18 films)

Bonne Mère d’Hafsia Herzi

Un monde de Laura Wandel

Moneyboys de Yilin Chen Bo

The Innocents d’Eskil Vogt

La Civil de Teodora Ana Mihal

Women Do Cry de Mina Mileva et Vesela Kazakova

Great Freedom de Sebastian Meise

After Yang de Kogonaga

Commitment Hasan de Hasan Semih Kaplanoglu

Noche de fuego Tatiana Huezo

Lamb de Vladimar Johansson (The Jokers)

Delo d’Alexeï Guerman Jr.

Blue Bayou de Justin Chon

Freda de Gessica Généus

Et il y eu un matin de Eran Kolirin

Unclenching The Fists de Kira Kovalenko

Rehana Maryam Noor de Abdullah Mohammad Saad

Gaey Wa’r de Jiazuo Na

4Hors compétition

De son vivant d’Emmanuelle Bercot

Emergency Declaration de Jae-Rim Han

The Velvet Underground de Todd Haynes

Stillwater de Tom McCarthy

Aline de Valérie Lemercier

Bac Nord de Cédric Jimenez

4Séances spéciales

Cahiers noirs de Shlomi Elkabetz

Le Marin des montagnes de Karim Aïnouz

JFK Revisited : Throught the Looking Glass d’Oliver Stone

Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg

Baby Yar. Context de Sergei Loznitsa

H6 de Yé Yé

The Year of The Everlasting Storm de Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery et Apichatpong Weerasethakul

Séance de minuit

Oranges sanguines de Jean-Christophe Meurisse (The Jokers)

Cannes Premières

Evolution de Kornél Mundruczo

Tromperie d’Arnaud Desplechin (Le Pacte, 22 septembre)

Cow d’Andrea Arnold

Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit (UGC, 1er septembre)

Mothering Sunday d’Eva Husson

Serre-moi fort de Mathieu Amalric (Gaumont)

In Front of Your Face de Hong Sang-soo

Val de Ting Poo et Leo Scott