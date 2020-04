Attendus dans la soirée de vendredi, le premier groupe d’Algériens rapatriés d’Istanbul, en Turquie, est arrivé hier matin très tôt à Alger à bord d’un avion spécial d’Air Algérie. Ces 740 passagers ont été accueillis à l’aéroport Houari-Boumediène par une forte délégation officielle composée de plusieurs ministres du gouvernement ainsi que le wali d’Alger Youcef Chorfa.

Selon l’APS, les ministres qui se sont déplacés à l’aéroport international d’Alger étaient Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur, Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé et Farouk Chiali, ministre des Transports et des Travaux publics.

Les ressortissants rapatriés étaient parmi ceux qui ont été bloqués à l’aéroport d’Istanbul en raison des restrictions et mesures prises dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Ils représentent le premier contingent des 1 788 voyageurs algériens devant regagner le pays après que les autorités algériennes et turques se sont mises d’accord sur le programme de leur rapatriement. Cette opération est assurée selon l’accord entre Alger et Ankara par les compagnies Air Algérie et Turkish Airlines et se poursuivra jusqu’au aujourd’hui 5 avril. Il s’agit donc d’un véritable pont aérien qui est mis en place par les deux transporteurs aériens pour mettre fin aux difficultés dans lesquelles se trouvaient les nombreux Algériens surpris par les mesures sanitaires imposées par la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences sur le trafic aérien international.

La situation des personnes qui se trouvaient depuis plusieurs jours à l’aéroport d’Istanbul n’a pas d’ailleurs été sans incidents diffusés par vidéo sur Facebook, des Algériens s’étant plaints de la brutalité de la police turque qui a, de son côté, signalé des comportements d’incivisme de la part de certains. Une version non totalement démentie par Abdelwahab Bertima, directeur central au ministère de l’Intérieur, dans une déclaration à la radio nationale en date du 25 mars. Le sort désormais réglé de nos compatriotes a même fait l’objet d’un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum et son homologue turc Mevlut Cavusoglu.



Accord Tebboune-Erdogan

Pour rendre à César ce qui lui appartient, la décision de rapatriement de nos ressortissants coincés en Turquie – une «opération qu’aucun autre Etat n’a fait» par son ampleur et les moyens mobilisés, selon M. Bertima – a été prise par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, qui a convenu avec son homologue Turc, Recep TayyipErdogan, mardi 31 mars, d’une coopération aujourd’hui.

«Dans deux ou trois jours, nous entamerons le rapatriement de ces ressortissants, graduellement, suivant la libération des structures réservées à la mise en quarantaine», avait, le même jour, rassuré le Président de la République lors d’une entrevue avec des représentants d’organes de presse nationaux, diffusée sur la Télévision publique.

«Cette procédure concernera, au début, les familles en attendant la vérification de l’identité d’autres personnes», avait-t-il précisé, tout en rappelant que l’Algérie avait déjà organisé, les 20 et 21 mars, en dépit de la fermeture de l’espace aérien, des opérations de rapatriement de 1 800 citoyens à partir de la Turquie. Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de 8 000 Algériens à partir de différents pays du monde. Cependant, ce rapatriement a été suivi de la revendication par d’autres Algériens de leur «droit» au rapatriement de Turquie, et dont le nombre est passé graduellement à 1 850, a fait savoir le président de la République.

Précisant que certains avaient des billets invalides et d’autres ne justifiaient ni de billet ni même de passeport, M. Tebboune a assuré que «l’Etat n’abandonnera aucun Algérien, néanmoins nous agirons d’une manière organisée pour ne permettre aucune infiltration», avait-il souligné.

Quarantaine au Mazafran pour les premiers arrivés

Les 740 passagers rapatriés d’Istanbul, hier, ont été placés en quarantaine à l’hôtel Mazafran de Zéralda. D’autres hôtels et structures d’accueil, des complexes touristiques, se trouvant dans la wilaya d’Alger et de Boumerdès, ayant une capacité totale de 1 930 places, ont été réquisitionnés pour accueillir ceux qui regagneront le pays d’ici le 5 avril prochain, dernier jour retenu pour les opérations de faire revenir nos compatriotes de Turquie.

740 personnes seront placés au Mazafran à Zéralda, 790 dans les hôtels El Marsa et El Riadh, du Complexe touristique de Sidi Fredj, de l’hôtel AZ et du Complexe touristique de Adim, et 258 autres au Centre de thalassothérapie à Sidi Fredj et à l’hôtel de l’aéroport à Dar El Beïda, selon les sources officielles. Vendredi, 3 avril, 780 personnes sur 1 800, déjà placées en quarantaine à l’hôtel Mazafran de Zéralda, ont été autorisées à quitter les lieux, après expiration du délai de leur mise en isolement sanitaire de

14 jours. Selon le directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Zoubir Mohamed Sofiane, qui s’est adressé à l’APS, cette opération s’est poursuivie hier, samedi, alors que d’autres groupes seront libérés aujourd’hui dimanche. Elle concerne le centre de thalassothérapie, le complexe touristique «H3» de Sidi Fredj, d’autres complexes et hôtels dans la wilaya de Tipasa, dont les deux hôtels «El Beldj» et «Matarès», ainsi que le complexe touristique «Corne d’or» et l’hôtel «El Rais» de Bordj El Bahri.

Par ailleurs, M. Zoubir avait annoncé mercredi la fin de la quarantaine pour 6 888 personnes isolées dans 60 hôtels et complexes touristiques publics et privés à travers 18 wilayas, précisant que l'opération concernait, mercredi, les établissements touristiques dans les wilayas d'Annaba, d'El-Oued et de Tébessa et, jeudi, le complexe «les Andalouses» près d'Oran.