Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tlemcen ont démantelé un réseau versé dans l’abattage illégal d’ânes, de mulets et de chevaux entre les daïras de Maghnia et Sebdou, indique dimanche un communiqué des services de la Gendarmerie nationale. «Agissant sur la base d’informations, les éléments de la section territoriale de la Gendarmerie nationale à Sebdou ont procédé, en coordination avec la section de recherches et la brigade de protection de l’environnement relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tlemcen, au démantèlement d’un réseau versé dans l’abattage illégal d’ânes, de mulets et de chevaux entre les daïras de Maghnia et de Sebdou», précise le communiqué. L’opération s’est soldée par l’arrestation de 7 individus, tandis que 4 autres sont en fuite, en sus de la saisie d’outils utilisés dans l’abattage et un véhicule utilisé dans le transport des viandes de Sebdou à Maghnia», ajoute-t-on de même source. Un dossier judiciaire a été ouvert à l’encontre des mis en cause qui seront déférés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.

