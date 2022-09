Deux semaines nous séparent de la date du lancement de cet événement majeur prévu du 25 septembre au 09 octobre prochain. Toutes les conditions logistiques et l’organisation pour le bon déroulement de cette opération de très grande envergure sont réunies, a affirmé, hier, le directeur général par intérim de l’Office national des statistiques (ONS), Youcef Baazizi.

Par Bouzid Chalabi

Lors d’une conférence au Forum du quotidien national El Moudjahid, il a mis en exergue les aspects techniques et autres détails sur ce recensement. Non sans préciser que l’élaboration du mode opératoire du 6e RPGH a débuté en 2019. «Il a fallu mettre en place des cycles de formation afin que les formateurs jouissent des outils requis pour garantir une bonne formation des agents chargés de récolter les données sur le terrain», a-t-il expliqué. Ajoutant dans ce sens : «La phase d’instructions des formateurs s’est clôturée le 5 septembre dernier et a été suivie aussitôt par la formation d’agents de recensement».

A propos de ces derniers, ils sont au nombre de 53 493 dont la majorité sont des étudiants et étudiantes. Un choix qui n’est pas fortuit selon le Directeur général, dès lors où il sera fait usage de tablettes numériques munies de carte Sim 4G. L’invité du Forum s’est aussi prononcé sur l’organigramme en place, c’est-à-dire la méthodologie qui sera adoptée. «Elle repose sur la contribution de 61 ingénieurs spécialisés en la matière qui seront assistés par 150 cadres de l’ONS. Ces derniers sont chargés aussi du suivi de l’opération.»

Concernant l’après-étape de la récolte des données sur le terrain, c’est-à-dire la 2e phase, Youcef Baazizi a indiqué que «le traitement total des données se fera en trois mois suite à quoi les résultats globaux seront rendus publics. Mais ce n’est qu’au bout d’une année qu’il sera tiré des conclusions.» Par la suite, la représentante du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, présente à la conférence, a insisté sur le fait que ce recensement est d’une importance capitale pour le développement socio-économique : «J’appelle les citoyennes et les citoyens à s’impliquer pour que ce recensement aboutisse sur des données fiables.» Elle a, dans son invention, mis l’accent sur l’intérêt d’un tel recensement «car il va permettre au pays de disposer de données exhaustives et récentes des caractéristiques de la population». Et de conclure : «Connaître les caractéristiques de nos populations est l’enjeu du 6e RGPH.»

Notons qu’un intervenant et ancien cadre auprès de l’ONS, invité de ce Forum, a pour sa part fait remarquer que ce recensement intervient dans un contexte très particulier, «dans le sens où le pays a un besoin urgent de disposer de données fiables à même de concevoir des stratégies de développement le sérieuse». Autrement dit, «de pouvoir élaborer des orientations socio-économiques aux retombées positives pour le pays». Un autre intervenant qui a tenu à prendre la parole dira qu’il reste convaincu que «le RGPH permet à nos décideurs de disposer de carnet de bord contenant de multiples indicateurs socio-économiques plausibles, exhaustifs et déterminants».

Rappelons enfin que le Directeur général de l’ONS a été interrogé sur le montant consacré aux besoins financiers du RGPH. Selon ce dernier, il sera de 5 milliards de dinars, et sur la rémunération recensement «a été fixée à 29 000 DA pour 15 jours de travail», a-t-il précisé. <