PAR INES DALI

Le 6e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) va se poursuivre durant les prochains jours. Le délai a été prolongé d’une semaine, soit jusqu’au dimanche 16 octobre, a annoncé, hier, le ministère de la Numérisation et des Statistiques.

«Compte tenu de l’importance capitale du Recensement général de la population et de l’habitat et soucieux d’obtenir des informations statistiques exhaustives et détaillées sur la population et le parc de logement, l’Office national des statistiques (ONS) porte à la connaissance de l’ensemble des concernés que l’opération de recensement se poursuivra jusqu’au 16 octobre 2022», est-il précisé dans un communiqué de l’ONS, publié par le ministère de la Numérisation et des Statistiques.

Le ministre en charge de ce secteur, Hocine Cherhabil, a indiqué, au lancement de l’opération, que l’objectif fixé pour le 6e RGPH est d’atteindre «un taux de couverture de 95% à travers le territoire national». Ce taux n’est probablement pas atteint, ce qui aurait conduit au prolongement du délai du recensement. Cette raison est d’autant plus plausible que l’ONS affirme être «soucieux d’obtenir des informations statistiques exhaustives et détaillées», sachant que pour certains ménages, comme c’est le cas lorsque les deux parents travaillent, ce n’est pas chose aisée d’être chez soi même si des avis de passage des recenseurs ont été laissés. Les conditions de travail sont à prendre en considération dans certains cas.

Programmé initialement du 25 septembre au 9 octobre 2022, le 6e RGPH doit fournir aux pouvoirs publics des données qui refléteront au mieux «le degré d’application sur le terrain des réformes engagées par l’Etat, à tous les niveaux, au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux, à l’instar des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030». Ce qui explique son «importance stratégique» pour définir les politiques économique et sociale et, surtout, des plans de développement en adéquation avec la démographie du pays. Des données fiables et des statistiques socio-économiques précises en sont la base. n

