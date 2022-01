Par Hakim Ould Mohamed

Lors du dernier Conseil des ministres tenu dimanche, le médiateur de la République a annoncé la levée d’obstacles sur 679 projets d’investissements sur un total de 877 projets en leur délivrant des autorisations d’exploitation et d’entrée en production. Selon lui, ces projets sont répartis sur 40 wilayas et assurent 39.242 postes d’emploi. Cette performance valide la politique de débureaucratisation de l’acte d’entreprendre, victime voici plusieurs années de blocages et de lourdeurs bureaucratiques. Le chiffre annoncé il y a de cela quelques semaines par le Premier ministre, faisant état de 2500 projets bloqués faute de l’aval du CNI (Conseil national de l’investissement), a fait couler beaucoup d’encre. Ce serait l’équivalent de 90 milliards de dollars d’investissements qui sommeillent dans les tiroirs du CNI, à en croire les estimations des économistes, basées sur la valeur des investissements nécessitant le fameux sésame du Conseil national de l’investissement, lequel, faut-il le rappeler, ne s’est pas réuni depuis novembre 2019, pour des raisons jusqu’ici inexpliquées. Le Premier ministre a apporté la preuve par les chiffres d’une situation tendue au niveau de l’administration économiques, en charge de la prise en charge de l’investissement. Depuis, les choses semblent évoluer dans le bon sens, puisque la politique de dégel menées par le gouvernement vient de toucher 679 projets, désormais débloqués au bénéfice de leurs porteurs et de l’économie nationale plus globalement. Le défi de réindustrialison du pays a été inscrit au crayon-feutre dans le plan d’action du gouvernement. La levée des obstacles entravant l’acte d’investir constitue un préalable au renforcement de la dynamique de croissance post-Covid amorcée depuis le début de l’année en cours. Ce pourquoi, le gouvernement a engagé une réelle bataille en faveur de la débureaucratisation de l’investissement et de la levée de l’ensemble des lois toxiques l’entravant. Face au constat d’une administration peu encline à accélérer le processus d’examen et de validation des projets d’investissement, le chef de l’Etat avait plaidé maintes fois en faveur du renforcement de la protection des cadres et des fonctionnaires, en annonçant plusieurs mesures en leur faveur, dont la dépénalisation de l’acte de gestion et le rejet des lettres anonymes incriminant et impliquant les cadres de l’Etat dans des affaires de corruption fictives. «Signez ! N’ayez pas peur !», avait déclaré le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière conférence gouvernement-Walis, en s’adressant aux cadres et aux fonctionnaires de l’administration économique. Le constat dressé par la Banque d’Algérie, statistiques à l’appui, sur l’évolution des crédits à l’économie en 2021, est venue confirmer, par la suite, cette faible dynamique au front des créations et des financements de l’économie et des entreprises. Lors de sa dernière conférence de presse, dédiée à la présentation de la note de conjoncture de son institution, le gouverneur de la Banque d’Algérie, Rosthom Fadli, a, en effet, levé le voile sur une faible évolution des crédits à l’économie, de 3,82% seulement, de janvier à octobre 2021. Les crédits octroyés par les banques publiques n’ont augmenté que de 3,24%, tandis que ceux accordés par les banques privées ont cru de 8,16%. Clairement, outre la difficulté de faire bouger le mammouth de l’administration, les banques semblent être l’autre maillon faible de cette relance post-Covid à laquelle sont accrochés les espoirs de sortie de crise et de pansement des stigmates de la crise sanitaire. C’est ce qui a conduit à l’implication du médiateur de la République dans cette quête de redynamisation de l’investissement à travers le dégel des projets jusqu’ici en souffrance dans les tiroirs des ministères et des instances locales. Le déblocage des 679 projets annoncé en Conseil des ministres est en soi une bonne nouvelle au regard des défis post-Covid qui s’annoncent au gouvernement, dont l’accélération de la croissance et des embauches afin d’en finir avec l’héritage encombrant de la pandémie.

L’objectif était fixé d’atteindre un réseau de voies ferrées de 6 500 kilomètres en 2019. Ce challenge a été repoussé à 2023. A signaler que certains tronçons de voies ferrées atteignaient un taux d’avancement de 80 à 90% en 2019.Trois ans plus tard, ces nouvelles lignes sur lesquelles doivent circuler des trains roulant entre 160 et 220 kilomètres/heure ne sont pas encore entrées en exploitation. Seules celles Sidi Bel Abbès-Saïda et M’sila-Boughzoul-Tissemsilt sont achevées durant cette période. C’est le cas de la ligne OuedTlelat- Tlemcen qui n’est toujours pas livrée alors que les travaux ont été lancés en 2013, ainsi que la ligne Tiaret-Saïda, lancée en 2011. Annaba-Ramdane-Djamel, après douze ans de travaux, et Beni Mansour-Béjaïa, qui font partie du grand projet de dédoublement des voies de la Rocade Nord, ne sont toujours pas finies pour des problèmes d’expropriations.

On peut se demander comment le règlement de problèmes d’expropriation peut durer plus de dix ans. Pour des problèmes de financement, la ligne Thenia-Bordj Bou-Arréridj n’a pas été lancée ou connaît un taux d’avancement très modeste selon différentes sources. Le Premier ministre Aïmène Benabderrahmane avait récemment tiré la sonnette d’alarme : les réévaluations des projets ont coûté 8 000 milliards de dinars ! Il a exigé qu’aucun projet ne soit financé en 2022 sans qu’il remplisse les conditions du cahier des charges. Le préalable de la finalisation et de la qualité des études et d’une dotation suffisante de la société de réalisation en moyens humains et matériels.

Tout cela montre un grand gâchis, d’énormes surcoûts. Ce qui pose des interrogations sur les capacités de l’Anesrif et de l’Agence nationale des autoroutes, les maîtres de l’ouvrage, à manager ces projets. Ce qui montre également un manque de suivi de ces projets au plus haut niveau et le manque d’intervention rapide pour régler les problèmes qui entravent les travaux : qualité des études, des études de sol, expropriations, dotation des sociétés de réalisation en moyens humains et matériels, choix des entreprises de réalisation, interventions de tiers pour inclure des travaux supplémentaires qui ne figurent pas dans le programme initial des travaux.

Il faut relever que ces projets sont stratégiques, puisqu’ils améliorent la chaîne logistique et la fluidité dans la circulation des personnes et des marchandises. Ils ouvrent la voie à un commerce beaucoup plus intense avec les pays d’Afrique subsaharienne concernant les pénétrantes autoroutières et méritent donc toute l’attention des autorités. Il est temps que les leçons soient tirées sur ces énormes retards et surcoûts pour éviter que la saignée en dinars et en devises s’effectue en un silence continu. Les hautes autorités sont vivement interpellées pour mettre fin à cette gabegie.