Le groupe Sonatrach a annoncé lundi dans un communiqué la mise en place d’un jury chargé de sélectionner les meilleurs logos professionnels dans le cadre du concours national pour la conception d’un logo à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de sa création.

Selon la même source, la participation au concours a dépassé les attentes avec 5.430 participants.

Le groupe public a adressé ses remerciements à tous les citoyens ayant pris part au concours national qu’il a lancé pour la conception d’un logo officiel dédié à la célébration du 60e anniversaire de sa création.

Suite au grand engouement suscité par l’événement sur les réseaux sociaux, le groupe avait décidé de proroger le délai du concours jusqu’au 12 décembre 2022.

Un jury a été mis en place pour sélectionner les trois meilleurs logos, a précisé le communiqué.

Les résultats de ce concours seront annoncés au terme de la mission du jury, composé de spécialistes, dont ceux relevant de l’entreprise.

Sonatrach a réexprimé ses remerciements et sa reconnaissance à tous ses «followers» fidèles à travers le pays, pour leur confiance, leur intérêt, et leur participation à la célébration du 60e anniversaire de sa création. Ce concours vise à célébrer le 60e anniversaire de création de la Sonatrach à travers «une identité visuelle propre à l’évènement, avec une grande créativité artistique, à la hauteur des aspirations de Sonatrach et pouvant être adoptée comme logo officiel de l’évènement», avait précisé le groupe précédemment dans un communiqué.

Le Groupe a également fait savoir que trois prix d’une valeur de 1.000.000 DA (1er prix), de 500.000 DA (2e prix) et de 300.000 DA (3e prix) sont prévus.

