Après une accalmie qui aura duré un jour, c’est un autre record que vient d’enregistrer l’Algérie dans le nombre de nouvelles contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19). Effet, le pays a enregistré 607 nouveau cas confirmés durant les dernières vingt-quatre heures, contre le record de 601 cas confirmé enregistré samedi 18 juillet qu’a suivi une légère baisse, le lendemain samedi 19 juillet à, à 535 nouveau cas.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar, qui a annoncé les nouveaux chiffres, a indiqué, en outre que le nombre de décès s’est élevé à 9 cas durant les dernières vingt-quatre heures, soit en très légère baisse par rapport à la veille (10 décès). Le nombre de guérisons, quant à lui, a connu une légère hausse en enregistrant 349 guéries, contre 307 la veille. Le nombre de patients en réanimation s’est établi à 64, soit en légère baisse à la veille (67).

Les nouveaux chiffres font augmenter «le nombre total des cas confirmés à 23.691, soit 1,4 cas pour 100.000 habitants, et celui des décès à 1.087 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 16.400, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.

La répartition des nouvelles contaminations à travers le territoire nationale fait ressortir «28 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne nationale», tandis que «5 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif» au coronavirus durant les dernières 24 heures, alors que «10 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas» et «33 wilayas ont notifié plus de six cas chacune».

Comme à l’accoutumée, le porte-parole du Comité scientifique a réitéré que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique», rappelant «l’obligation du respect du confinement et du port des masques». Il a aussi appelé à «veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques» et dont le taux de décès se situe entre 73 et 75% ces derniers jours.I. D.

Articles similaires