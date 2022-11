Synthèse par Sihem Bounabi

La 5G a été testée avec succès par l’opérateur téléphonique Djezzy en partenariat avec Huawei et Nokia au niveau d’Alger, d’Oran et de Annaba, a annoncé, hier, un communiqué de l’opérateur téléphonique parvenue à la Rédaction. L’opérateur souligne que la réussite de ces tests confirme «les capacités de son réseau à supporter le déploiement de cette nouvelle technologie de cinquième génération». Il est également précisé que les tests réalisés récemment au niveau d’Alger, d’Oran et d’Annaba ont permis d’atteindre une vitesse de connexion dépassant les 1,5 Gbps dans les trois régions.

A l’occasion du bon déroulement de ces tests, Mahieddine Allouche, Directeur général par intérim de Djezzy, déclare : «C’est une nouvelle étape importante dans la vie de l’entreprise que nous venons de franchir avec la réussite des tests 5G. Ce qui illustre nos fortes capacités à intégrer les nouvelles technologies et à répondre aux attentes de nos clients et partenaires en termes de connectivité internet de haut débit.» Il souligne également qu’«avec le soutien du FNI, son actionnaire majoritaire, Djezzy, entreprise publique économique, est en train d’investir massivement dans la technologie 3G/4G pour poursuivre l’extension du réseau et améliorer la qualité de service pour ses clients».

Ainsi, à travers la réussite de cet essai technique, Djezzy démontre ses capacités de s’adapter à l’évolution technologique tout en s’assurant que ses investissements permettent de développer ses systèmes afin qu’ils soient compatibles avec la 5G. Djezzy annonce également que d’autres essais sont prévus prochainement avec ZTE à Tlemcen dans le cadre du programme de tests tracé par l’Autorité de régulation de la Poste et des Communications électroniques (ARPCE).

Pour rappel, lundi dernier, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a déclaré à la Chaîne III sur les ondes de la Radio nationale que la «5G est un axe important» sur lequel son secteur travaille. Il a toutefois reconnu que la préparation du déploiement 5G «nécessite une concertation et une coordination avec d’autres départements pour qu’en milieu urbain on puisse être prêts à déployer cette technologie». En soulignant que «la technologie 5G sera lancée «dès que ce sera opportun et pertinent».

Selon les experts en technologie, la 5G constitue un bond technologique majeur en termes d’internet mobile. Elle garantit une meilleure expérience et utilisation grâce à sa supériorité en termes de débit internet de vitesse et de latence. La 5G permettrait l’utilisation de nombreuses applications à l’échelle industrielle comme la gestion des réseaux à distance, les voitures autonomes, l’internet des objets, ou encore la télémédecine.

A l’occasion de l’édition 2022 du Global Mobile Broadband Forum, Ken Hu, le président du conseil d’administration de Huawei, a annoncé récemment que la dernière génération d’internet mobile 5G connaît déjà 700 millions d’utilisateurs quotidiens à travers le monde.

