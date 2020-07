La Direction générale de la Sureté nationale (DGSN) a tracé un riche programme de festivités pour la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance au profit de l’ensemble des structures de sécurité, écoles de police et centres de formation relevant de la DGSN, a indiqué ce corps constitué jeudi dans un communiqué. LA DGSN « a opté, en cette conjoncture sanitaire, pour l’organisation de conférences sur l’histoire par visioconférence, animées par des moudjahidine, des professeurs spécialistes et de hauts cadres du dispositif de la Police« , indique la même source. Placé sous le thème « Ensemble pour construire l’Algérie Nouvelle » adopté par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, « ce programme sera couvert au plan médiatique par les canaux de communication de la DGSN à l’instar de sa page Facebook, son compte Twitter ou encore sur le site web de la Sûreté nationale », a conclu le communiqué.

