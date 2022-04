La 53e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA 2022) se tiendra du 13 au 18 juin prochain au Palais des expositions des Pins Maritimes d’Alger, a appris l’APS auprès de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) qui organise la manifestation. Cet évènement économique majeure, aura pour invité d’honneur les Etats-Unis, selon la même source. La FIA 2022 devrait accueillir près de 540 exposants issus d’une vingtaine de pays et activant dans pas moins de 10 secteurs, précise-t-on. Pour rappel, plus de 500 entreprises, dont 167 étrangères représentant 15 pays, ont pris part à la dernière édition de la FIA, dont tous les partenaires traditionnels de l’Algérie avec lesquels s’opère l’essentiel des changes commerciaux du pays.

