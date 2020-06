On ne peut pas dire que la situation sanitaire dans le monde encourage les habitants de Tokyo (Japon) à s’enthousiasmer pour ce qui est de l’organisation des prochains Jeux Olympiques dans le leur ville. En effet, la réticence est palpable dans un sondage réalisé par une agence de presse et une chaîne de télévision locales. Un peu plus de la moitié de Tokyoïtes sont contre l’accueil des Olympiades. Pas la meilleure des nouvelles pour les Autorités japonaises et le Comité Olympique international (CIO).

Malgré le report d’une année, les Olympiades 2020, reprogrammées du 23 juillet au 08 août 2021, seraient toujours en danger. Non pas par le Coronavirus, qui devrait être maîtrisé d’ici là, mais par le refus des habitants de la capitale du Pays du Soleil Levant d’abriter le rendez-vous quadriennal sur leurs terres. La menace plane vraiment.



La tenue ou l’annulation

D’autant plus que les organisateurs de cet évènement planétaire, à savoir les Responsables japonais et Comité international olympique (CIO), n’envisagent pas un second report dans le cas où les nouvelles dates ne seraient pas maintenues. Et ce, que cela soit pour des raisons en rapport avec la situation épidémiologiques ou d’ordre organisationnel. Le refus de 51,7% des personnes ayant répondu à cette enquête, menée par deux médias nippons ce week-end et rendue publique hier, pourrait être préjudiciables.

Certaines de ces personnes espèrent que les Jeux soient à nouveau reportés ou tout bonnement annulés. Pour le reste, ils sont favorables à la tenue des 32e JO. En tout cas, il y a une certitude. Le CIO est catégorique avec les décideurs nippons sur le fait que « les Jeux ne seraient pas repoussés une deuxième fois mais annulés si le virus en empêchait encore l’organisation en toute sécurité comme le prédisent des spécialistes de santé publique.»



La détermination de Koike

Le 13 juin dernier, Yuriko Koike, gouverneur de la capitale, a assuré que « la mobilisation est à 120% pour que tout soit prêt à temps.» Elle a aussi assuré que « nous organiserons des Jeux dans un environnement sûr et serein pour les athlètes et les spectateurs venus de l’étranger ainsi que pour les habitants de Tokyo. Et les méthodes pour parvenir à cet objectif, qu’il s’agisse de tests PCR ou de traçage des contacts, seront décidées à l’avenir » après « des discussions » entre toutes les parties.

Par ailleurs, Koike a estimé que « Les habitants de Tokyo savent que les Jeux d’été ne seront pas possibles l’an prochain si l’impact du coronavirus ne faiblit pas.» En décrypté, seul la Covid-19 pourrait empêcher l’application du calendrier olympique comme il a déjà été redéfini. Les enjeux économiques et la réputation des joutes sont dans la mise. Les états d’âme des habitants de la ville passent au rang secondaire si les spécialistes pensent que le meeting sportif mondial par excellence peut se dérouler sans risques sanitaires majeurs. n