L’Algérie a enregistré 507 nouveaux cas de coronavirus durant les dernières 24 heures, ainsi que 8 décès, 482 guérisons et 57 cas patients en soins intensifs, selon le bilan présenté, hier, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19), Dr Djamel Fourar.

Si le nombre de nouveaux cas est en baisse pour le sixième jour consécutif, l’Algérie n’est, cependant, pas sortie d’affaire concernant la pandémie de Covid-19. Professeurs et autres médecins ont déclaré, à maintes reprises, qu’une baisse sur quelques jours ne signifie nullement, dans la réalité, que nous sommes dans une «tendance baissière». Pour pouvoir l’affirmer, il faut bien plus qu’une poignée de jours. Il faut que cette tendance se confirme pendant au moins une semaine et même plus. C’est dans ce sens que s’est exprimé, hier encore, Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de l’évolution de la pandémie. «Il est trop tôt de parler de tendance baissière, même si les résultats sont encourageants», a-t-il affirmé. «Ces derniers jours, il y a, certes, une tendance à la baisse et nous espérons qu’elle va se confirmer dans les prochains jours», a-t-il ajouté, faisant remarquer qu’il y a «une diminution de la pression en matière d’occupation des lits d’hospitalisation dans le pays, à part quelques points où il reste encore des demandes».

Un avis que partage le Pr Mohamed Yousfi, chef du service des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, qui estime, lui aussi, qu’il est «trop tôt pour pouvoir affirmer qu’il y a «tendance baissière» et qu’il «vaut mieux attendre que cette tendance soit confirmée pour tirer des conclusions», étant donné que le recul du nombre de nouveaux cas confirmés s’est fait sur une période qui n’est «pas suffisante». Pour étayer ses propos, il a rappelé, que nous avons déjà eu le bilan quotidien des nouveaux cas déjà passés sous la barre des 600 cas positifs avant de remonter à nouveau».

Un autre facteur ne peut laisser conclure à l’affirmation d’une tendance baissière est cité par le Dr Adel Boudahdir, chef du service réanimation du Centre hospitalo-universitaire de Blida. Outre le fait qu’il considère, lui aussi, qu’il est «trop tôt» de tirer une conclusion sur la situation épidémiologique, expliquant que son estimation est confortée par les appréhensions qu’il y a eu autour du sacrifice de l’Aïd El Adha durant le week-end dernier. Il va plus loin en ajoutant que d’autres facteurs contribuent aussi à l’obligation de garder une certaine réserve quant à l’affirmation qu’il y a une tendance baissière. «Sincèrement, on ne peut tirer aucune conclusion du fait qu’il y a plusieurs variables qui entrent en jeu dont l’Aïd et les visites familiales. Il y a aussi le problème de la disponibilité des réactifs et des délais de réception des résultats de la PCR», a-t-il fait savoir, cité par TSA. Il a précisé, en effet, que «la moyenne pour la réception des résultats des tests PCR est au minimum d’une semaine» et qu’il est «rare de les recevoir avant ce délai». Cet état de choses fait que «les statistiques données quotidiennement sur la situation épidémique sont, par conséquent, décalées». Ce qui lui fait dire que «l’extension des centres de dépistage PCR n’a pas vraiment participé à améliorer les délais de réception des résultats des prélèvements PCR». Pour rappel, l’Algérie a enregistré 515 nouveaux cas dimanche, contre 556 samedi, 563 vendredi, 602 cas jeudi et 614 recensés mercredi.

Pour en revenir aux détails du bilan quotidien, le Dr Fourar a précisé que «le total des cas confirmés s’élève à 31 972, dont 507 nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1 239 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 21 901».

Par wilaya, il a précisé, lors du point de presse quotidien, que «30 d’entre elles ont recensé moins de 10 cas durant les dernières 24 heures» et que «18 autres ont enregistré plus de 10 cas».

Par ailleurs, le porte-parole du Comité scientifique a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques. <