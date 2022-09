Le 6e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) sera lancé le 25 septembre pour prendre fin le 9 octobre 2022. Avant ses résultats, le constat est sans appel : l’Algérie connaît une pression démographique affolante. La population algérienne estimée aujourd’hui à 45 millions d’habitants croît à un rythme soutenu. Elle devrait atteindre, selon les prévisions, les 50 millions dans moins d’une décennie. Un enjeu d’avenir. Un défi colossal pour un pays où les questions de l’équilibre des territoires, de la sécurité alimentaire et énergétique, de l’éducation et de la formation se posent déjà de manière cruciale.

Par Hakim Ould Mohamed

L’Algérie va lancer son 6e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH). Cette opération se déroulera du 25 septembre au 9 octobre 2022 prochains. En plus du recensement de la population et de l’habitat, les catégories vulnérables parmi la société seront également dans le viseur des autorités en charge de la concrétisation de cette opération. De prime abord, il s’agit de comprendre l’évolution non seulement de la démographie, mais aussi de la société dans ses différentes composantes. C’est le propre de toutes les sociétés et les populations ; elles évoluent dans le temps et se transforment inévitablement. Ce pourquoi, ce recensement permettra ainsi d’aider à remettre à jour le tableau de bord socioéconomique afin que la prise de décision soit conforme à ces évolutions. Ces mutations obligent le gouvernement à adapter ses politiques socioéconomique, les infrastructures ainsi que les services publics. Mais, plus sérieusement, il s’agit surtout de mieux se préparer aux enjeux titanesques de la sécurité alimentaires et la sécurité énergétique, à l’heure où le monde vit l’une de ses pires séquences en la matière. La poussée démographique de ces dernières années expose l’Algérie, pays mono-exportateurs et grand importateur de produits alimentaires, à d’énormes défis, se rapportant essentiellement à la sécurité alimentaire et énergétique. Au 1er janvier 2021, la population algérienne s’élevait à près de 45 millions d’habitants, dont une bonne partie sur la bande côtière. La tendance à la hausse de cette seconde décennie 2000 s’est confirmée ces dernières années, en raison d’une natalité qui avoisinait le 1 millions de nouveaux nés par an. Celle-ci continuait de résister malgré les chocs externes, à commencer par la crise financière qui a suivi le contrechoc pétrolier de 2014 ainsi que la crise sanitaire de ces trois dernières années. Cette forte remontée de la natalité et de la démographie en général, sur fond de chute des rendements des principaux secteurs hors hydrocarbures, posent d’importants questionnement sur les capacités du pays à produire sur le long terme ainsi que sur la résilience de l’économie face aux futurs chocs externes qui, de prime abord, seront beaucoup plus nombreux, en raison de la violence et la récurrence des phénomènes liés au réchauffement climatique.



Vulnérabilités

La bataille pour nourrir les Algériens qui, assurément, seront beaucoup plus nombreux en 2030, soit, probablement, plus de 50 millions, au rythme où vont les choses, sera dur et implique des efforts titanesques à consentir dès aujourd’hui. D’autant plus que les chaines mondiales d’approvisionnement et le commerce mondial vont en se fragilisant sous l’effet des tensions géopolitiques. Il va falloir accélérer les rendements en interne, sans perdre de vue l’impératif d’une protection des ressources naturelles. Car, la question de l’eau va se poser de plus en plus avec acuité, compte tenu à la fois des caractéristiques du climat de l’Afrique du Nord mais aussi de l’accélération du changement climatique.

Il va falloir trouver des solutions pour la mobilisation de cette ressource aussi bien pour la population que pour l’agriculture. Les grands défis des temps à venir consistent ainsi à produire plus tout en protégeant les ressources naturelles, à renforcer la résilience de l’économie pour mieux se prémunir contre les chocs externes, à maitriser la natalité pour pouvoir offrir de meilleurs services et protéger les infrastructures conçues pour une démographie de moindre ampleur, d’équilibrer la balance commerciale hors hydrocarbures en diversifiant l’offre interne destinée à la consommation et à l’exportation… Par-delà le défi alimentaire et de protection des ressources, la sécurité énergétique commençait à se poser depuis la fin des années 2000, lorsque la consommation interne des produits énergétiques évoluait à deux chiffres, alors que l’amont pétrolier et gazier était confronté à une crise d’investissement aigue. Nonobstant son statut de pays pétrolier et gazier, l’Algérie est un pays vulnérable qui consomme plus qu’il en produit avec une économie totalement dépendante des hydrocarbures. Le taux de croissance de la consommation du gaz, de l’électricité et des carburants croit plus rapidement que celui de renouvellement des réserves et de production à long terme. L’évolution démographique avec, comme caractéristique, une population jeune, pose aussi d’autres défis, non moins importants, dont l’emploi et la capacité de l’économie à absorber les centaines de milliers de diplômés qui arrive chaque année sur le marché du travail. C’est dire que ce recensement général de la population doit servir de tremplin à des réformes, certes, difficiles, mais capitales pour faire face aux défis futurs. <