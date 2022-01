Une batterie de mesures préventives a été prise dans plusieurs wilayas du pays pour lutter contre la propagation du Coronavirus dans la région comme à Laghouat et Timimoune.

A titre préventif, les services de la wilaya de Laghouat ont ainsi pris la décision de suspendre, pour une durée de dix jours à compter de lundi les activités au niveau des marchés hebdomadaires, des salles de fêtes et des garderies d’enfants, en plus de la fermeture des établissements pédagogiques privés et des bains maures, a souligné à l’APS le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai. Ces décisions interviennent à la suite de la réunion de la commission de wilaya élargie de suivi de la situation épidémiologique, portant examen du renforcement des mesures préventives pour freiner la propagation de la Covid-19, après la dernière recrudescence des cas de contamination, a-t-il précisé. Les autorités locales suivent également l’opération d’approvisionnement quotidien des structures hospitalières en oxygène médical, à travers la dynamisation de la cellule de veille, l’intensification des opérations de contrôle par les brigades mixtes et la prise de mesures dissuasives contre les commerçants et les transporteurs enfreignant le protocole sanitaire, a-t-il ajouté. Les mesures portent également sur le port obligatoire des masques de protection, le respect des mesures barrières lors des visites aux administrations et dans les espaces publics et les moyens de transport, en plus de l’intensification des campagnes de vaccination au niveau des établissements sanitaires et des mosquées. Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai a appelé, par ailleurs, les citoyens de se faire vacciner, en tant que seul moyen efficace pour lutter contre la pandémie et assurer une immunité collective.

A Timimoun, des dispositions ont été également prises dans la pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et inciter le citoyen à se faire vacciner. Des instructions fermes ont été données pour la clôture des expositions, l’annulation de tous les regroupements et la fermeture des salles de fêtes, en vue de briser la chaine de contamination, au regard de la recrudescence récemment des cas de Covid-19, a-t-on signalé. Le wali de Timimoun, Youcef Bechlaoui, a appelé à plus de prise de conscience des risques de la maladie, et ce, à travers l’exploitation des supports médiatiques existants, y compris les réseaux sociaux, ainsi que dans les prêches religieux, en plus de veiller au respect des mesures barrières et à la vaccination. Il a mis l’accent, lors de ses récentes sorties de terrain en zones d’ombre, sur l’immunité collective à atteindre via la vaccination, en tant que «meilleur moyen» de lutte contre ce virus ravageur. Les mesures préventives sont appliquées au sein des administrations à travers la wilaya, où les rendez-vous de réception ont été reportés, ainsi que les visites officielles, avec un respect rigoureux de la distanciation physique et l’interdiction des regroupements de personnes. Pour sa part, et tout en insistant sur l’importance de la vaccination, le directeur de l’établissement public hospitalier de Timimoune, Abdallah Necira, a indiqué à l’APS que les moyens nécessaires, dont l’oxygène médical, les concentrateurs d’oxygène et les médicaments, ont été mobilisés pour faire face à d’éventuels cas d’urgence. Rédaction régionale et APS