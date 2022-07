L’axe Alger-Rome semble se renforcer davantage à la faveur de la tenue, aujourd’hui et demain, du 4e sommet intergouvernemental algéro-italien et qui verra la participation d’une forte délégation ministérielle italienne, conduite par le Premier ministre Mario Draghi. C’est la deuxième fois en un laps de temps de moins de trois mois que Mario Draghi effectue une visite en Algérie, signe on ne peut plus clair d’une relation au beau fixe.

Comme déjà annoncé sur ces mêmes colonnes, le 4e sommet intergouvernemental algéro-italien se tiendra aujourd’hui et demain (18-19 juillet) à Alger. A l’occasion, une forte délégation ministérielle italienne est annoncée à Alger, sous la conduite du Premier ministre italien, Mario Draghi, a annoncé l’agence de presse italienne ANSA, citant parmi cette délégation les ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Justice, de la Transition écologique, des Infrastructures et de la Mobilité durables, de l’Égalité des chances et de la Famille, respectivement Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Roberto Cingolani, Enrico Giovanniniet Elena Bonetti.

C’est la deuxième visite qu’effectue M. Draghi en l’espace de trois mois, signe explicite d’un partenariat bilatéral stratégique et qui tend à gagner en renforcement et en consolidation. Ceci d’autant que les relations privilégiées entre l’Algérie et l’Italie ont été marquées, en mai dernier, par la visite effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Italie.

C’est dans cette démarche soutenue que se tiendra le rendez-vous algéro-italien à Alger, comme l’avait d’ailleurs souligné, en juin dernier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, annonçant une visite à Rome du secrétaire général du MAE, Chakib Rachid, en vue de préparer avec son homologue italien le sommet intergouvernemental ainsi que le Forum d’affaires entre les deux pays. Lequel forum verra l’intervention de plusieurs responsables d’institutions économiques des deux pays et sera consacré à plusieurs thèmes versés au compte des opportunités de coopération entre les deux pays.

Des retrouvailles inscrites dans le cadre des démarches entreprises pour «concrétiser la volonté et les décisions des Hautes autorités des deux pays résolument engagées dans l’approfondissement des liens d’amitié et de coopération bilatérale pour les porter à la hauteur de l’ambition légitime des deux parties», avait indiqué le communiqué, précisant qu’à Rome, il a été question d’examiner «l’ensemble des projets d’accords bilatéraux qui devront être signés à l’occasion dudit Sommet».

Référence faite à la déclaration d’entente signée dans la capitale, en marge de la visite de M. Tebboune entre le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue italien portant sur la consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays et le renforcement de leurs relations dans les secteurs prioritaires.

Dans la même élan de consolidation du partenariat entre les deux pays, un nombre important d’accords et de mémorandums avaient également été signés à la même occasion, concernant plusieurs secteurs de coopération, à savoir la sécurité, l’industrie et les infrastructures, la transition énergétique, les énergies nouvelles et renouvelables, notamment l’électricité et l’hydrogène, la promotion des investissements, les PME/ PMI et les startups, les ressources en eau et la sécurité hydrique, la pêche et l’aquaculture, l’industrie minière notamment la filière marbre, la coopération technique et la recherche scientifique, l’industrie cinématographique, avait indiqué le MAE, soulignant que les accords conclus dans la capitale italienne seront formalisés lors du sommet intergouvernemental d’Alger.

Entre temps, et tant, la coopération énergétique entre l’Algérie et l’Italie s’est considérablement renforcée, à travers notamment des suppléments considérables de gaz livrés par l’Algérie et qui rassurent sans doute ce pays en cette période où de nombreux pays européens cherchent à diversifier leurs approvisionnements en cette énergie dans un marché fortement perturbé par la guerre en Ukraine.

En ce sens, le 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien intervient sur fonds de l’effet d’annonce très positif provoqué par la toute fraîche décision prise par l’Algérie d’augmenter de 4 milliards de m3 supplémentaires le volume de ses livraisons de gaz à l’Italie à partir de cette semaine.

Ces volumes seront livrés par Sonatrach à son partenaire historique Eni ainsi qu’à d’autres compagnies italiennes, a indiqué l’APS.

Les relations privilégiées entre l’Algérie et l’Italie ont grandement profité à la coopération énergétique entre les deux parties. Depuis le début 2022, Sonatrach a déjà fourni à ce pays 13,9 milliards de m3 de gaz, dépassant de 113% les volumes. La compagnie nationale prévoit de livrer encore 6 milliards de m3 supplémentaires à ses partenaires italiens, d’ici la fin de l’année.