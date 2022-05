Plusieurs pièces de théâtre de metteurs en scène algériens prennent part au 4e Festival international du monodrame de Carthage, prévu du 13 au 16 mai prochain dans la capitale tunisienne, annoncent les organisateurs sur le site Internet de l’évènement. Les monodrames «Koumaicha», un spectacle de Toufik Mezâache, sur le quotidien difficile des personnes en situation de handicap, «Ana w sat’h» de Chouat Mohamed, «El moukalama el maktou’a» de Majdoub Mustapha et «Gaa kif kif» de Mourad Becheikh, concourront dans la catégorie «Critiques», mettant en lice une trentaine de spectacles d’une quinzaine de pays. Seul monodrame en compétition officielle, «Qari’a el finjan» de Ahmed-Nabil Massaï entre en compétition aux cotés de treize autres spectacles représentant plusieurs pays comme la Palestine, la Jordanie, l’Irak, l’Iran, l’Italie ou encore la Bulgarie. Le dramaturge et metteur en scène algérien, Omar Fetmouche, fera partie du jury de cette manifestation, présidé par le scénographe et metteur en scène irakien Djabar Joudi. L’édition 2022 du Festival international du monodrame de Carthage a prévu également une série d’hommages à des figures marquantes du 4e art dans les pays arabes à l’image de l’écrivain et critique de théâtre algérien Ahcène Tlilani, de Mouna Noureddine (Tunisie), de Ghanam Ghanam (Jordanie) et de Fathi Kahloul (Libye).

Lancé en 2018 par le ministère tunisien de la Culture, le Festival international du monodrame de Carthage, vise à offrir un espace d’expression à une forme théâtrale plus «exigeante» en termes de performance individuelle et de chorégraphie. n

Articles similaires