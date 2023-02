Oran abritera mercredi les travaux du 4ème congrès territorial de l’Union internationale du transport dans le monde arabe, a-t-on appris mardi auprès de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

Le congrès territorial du monde arabe réunira plus de 170 personnalités internationales et syndicales affiliées à l’Union internationale des travailleurs du transport de 28 Etats, a indiqué à l’APS le secrétaire général-adjoint de l’UGTA Salah Adjabi.

Il sera également question, lors de cette rencontre de deux jours, d’examiner la situation des transports (terrestre, aérien et maritime) dans le monde arabe et la situation des personnels du secteur dans le monde arabe.

Il sera également procédé à l’élection du Conseil du syndicat arabe du secteur des transports dans le monde arabe, a ajouté M. Adjabi. <

