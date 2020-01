Encore un vendredi dont se serait bien passé le système ! Mais le Hirak est là, bien vivant, résolument combatif et rebelle, immensément pacifique et intensément beau de ses couleurs et de ses diversités. Ce vendredi, le Hirak a clamé haut et fort, la liberté et l’amour de la patrie.

Un vendredi printanier. Beau soleil pour atténuer la fadeur d’une ville qui se réveille sur le ronronnement de centaines de camions et les senteurs d’échappements du diesel. Ce vendredi, le ciel azuré contraste avec le bleu nuit des récifs métalliques sur la trajectoire du rêve pluriel. Ce vendredi, celles et ceux qui «marchent debout », le cœur battant de mille intensités, se sont donnés rendez-vous. Encore !

C’est le troisième vendredi durant lequel le dispositif policier est de plus en plus agressif, dissuasif, parfois jusqu’à la brutalité. Une présence policière qui s’accapare de plus en plus d’espace public, réduisant ainsi l’aire de déploiement des manifestants. Dans la pratique, toute la place Khemisti est désormais interdite aux manifestants le vendredi. L’avenue

Khatabi est devenue un goulot d’étranglement, avec deux haies de camions de police de part et d’autre de la chaussée. Idem sur la portion de sortie de la rue Asselah Hocine. Il semble que le centre névralgique d’Alger et, partant, celui du Hirak est au centre d’un enjeu symbolique et stratégique. Réduire l’impact du Hirak algérois. Tant dans les faits que dans l’info. Il s’agit d’amenuir l’image « underground » du Hirak. Celle qui échappe au contrôle et au blocus médiatique officiellement décrété depuis des mois.

Le déploiement policier est particulièrement présent en force, en deux endroits : près du siège régional du RCD, en haut de Didouche Mourad, et qui a reçu une notification du wali le sommant de se départir des activités « extra-partisanes », comprendre par-là, les regroupements citoyens qui ont eu souvent pour point de départ ce lieu en particulier, et du côté de la mosquée « Errahma » et ses alentours immédiats.

Le « carré des irréductibles », dont beaucoup d’animateurs ont fait l’objet d’interpellations et pour certains de présentations devant le juge d’instruction, dimanche passé, sont décidés à réitérer leur action matinale, malgré l’hésitation de certains et l’absence de beaucoup d’inconditionnels. Au-delà de la simple bravade, ce Hirak d’avant le Hirak est considéré par beaucoup comme l’amorce des manifestations de l’après-midi. C’est un peu le cordon Bickford du Hirak…



Carré des irréductibles : baroud d’honneur ?

« Si ce Hirak du matin n’était pas si important que ça, pourquoi la police s’acharne-t-elle à l’interdire et par la force parfois ? », lance Farouk, figure connue du Hirak matinal. Impossible de se regrouper devant le siège du RCD, encore moins dans les alentours de la mosquée « Errahma ». Une escouade de policiers suivie d’un fourgon cellulaire sillonne les rues environnantes. De nombreux policiers civils sont aux aguets. Et c’est plus loin, à la limite du marché Meissonnier que retentiront les premiers cris de manifestants au son de « Dawla madania, machi askaria » (Etat civil et non régime militaire) puis enchaînent par « ya lil aâr assima teht el hissar » (honte à vous ! Alger sous embargo !). La capitale continue, effectivement, de faire l’objet de resserrement aux principales entrées en provenance des wilayas limitrophes.

Une cinquantaine de personnes vont, pour le principe, braver l’interdit. «Nous sommes peu nombreux, mais nous tenons à marquer ce vendredi matin de notre présence, mais nous serons beaucoup plus nombreux les vendredis à venir… » Le carré des irréductibles entame une marche qui le mènera de rue colonel Chaâbani jusqu’à proximité du cinéma l’Afrique ou des policiers arrivent en force pour disperser les manifestants. Deux d’entre eux seront interpellés : Nabil Alloun, ex-détenu d’opinion, et un certain El Hadi, portant toujours le portrait de la martyre de la révolution Fadhila Saâdane. Vendredi passé, il a été arrêté et son portrait confisqué. Sera-t-il, avec Nabil, relâché en fin de journée ? Baroud d’honneur pour le carré des irréductibles ce vendredi.

Liberté pour les détenus !

Dès 13h, les premiers manifestants se rassemblent par grappes aux abords de la mosquée « Errahma » et le long de la rue Didouche Mourad, sous le regard sceptique des policiers. Dans les fourgons, les dernières boîtes-repas sont rapidement vidées pour reprendre le service.

Aux abords du siège régional du RCD, une tension palpable mais bien contenue. Sans heurts. Un manifestant excédé lance : «ils veulent nous imposer des heures d’ouverture et de fermeture du Hirak. Tant qu’on y est, qu’ils intercalent un quart d’heure d’entre-acte !»

Le flot de manifestants déferle dans Didouche Mourad, torrent épais, progressif, libéré de ses digues. Drapeau national, pancartes, banderoles, affichettes, portraits. Abane et Amirouche sont toujours dans la procession, aux côtés des détenus d’opinion. Boumala, Tabbou, Belarbi, Fersaoui… Nour El Houda Ougabi aussi est de la partie. Il y a aussi les anonymes du Hirak qu’on dit « casseurs », ceux du 1er mars et du 15 avril. Sur une pancarte qui en dit long sur l’équité dans notre pays, il y est dit : « Je n’ai pas peur de la justice, mais du juge… »

L’épouse de Tabbou qui a d’une certaine façon repris le flambeau de son époux est à chaque fois soutenu par la foule avec le « Femme, sois fière, ton époux est un homme ! ». Mais ne serait-on pas tenté de dire aussi : « Karim Tabbou sois fier, ton épouse est une grande dame » ?

La procession de Didouche Mourad, la première du Hirak du vendredi, arrive jusqu’au seul passage ouvert dans la place Khemisti, la chaussée faisant face à la Grande Poste. Auparavant, un petit incident a eu lieu dans le carré RCD à son arrivée place Audin. Un gazage inattendu au milieu de la foule. Il semblerait que la police voulant interpeller une personne ait usé des grands moyens. Plus de peur que de mal.



Non au gaz de schiste !

L’arrivée, comme toujours, de la vague de Bab El Oued donnera du tonus au Hirak. Elle aussi contrainte de passer par l’étroit corridor à partir du commissariat de Cavaignac jusqu’à Tafourah.

C’est une foule bigarrée qui scande son attachement au pays, à ses valeurs et à ses richesses. La dernière intervention du président Tebboune, toujours aussi décrié par la foule, a laissé pantois plus d’un, notamment s’agissant des ressources et richesses souterraines du pays. « Le gaz de schiste allez l’extraire en France ! » Aux Etats-Unis, aux Emirats scande la foule, mais pas dans notre Sahara, désormais une ligne rouge pour le Hirak.

Hamid est sans appel. « Le recours à l’exploitation du gaz de schiste et de ses succédanés va inévitablement restaurer les pratiques que nous avons connues avec la rente pétrolière. On sort d’une dépendance pour entrer dans une autre. Sans parler du fait que c’est un cadeau fait aux firmes étrangères qui, pour des raisons de préservation de leur environnement, refusent de l’exploiter

chez eux et nos soi-disant dirigeants vont le leur offrir sur un plateau d’argent !»

Partout dans la manifestation de ce vendredi, cette question de souveraineté était à l’ordre du jour. Banderoles, pancartes, slogans. La Constitution, autre question souveraine, n’était pas en reste. « Le pouvoir au peuple, pas de Constitution sans assemblée constituante », pouvait-on lire sur certaines banderoles.

Ce vendredi, le « virage » de Ghar Djebilet a repris vie. Dans l’esprit de beaucoup de jeunes, c’est un « système-zombie » qui tente encore de sévir. Ces jeunes qui ont longuement défilé aux sons des tambours et des «karkabous ». Même « Papillon », ce SDF érudit, était dans la foule. Pour démentir son incarcération qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mais surtout, connaîssant le personnage, pour affirmer son attachement au Hirak et défier l’ordre régnant,

lui qui affirmait il n’y a pas si longtemps : «avant, nous avions un peuple sans président. Aujourd’hui, nous avons un président sans peuple… »