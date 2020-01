C’est définitivement « acté » : la marche du mardi est désormais une manifestation estudiantine et citoyenne. Et chacune des deux parties assume. Le temps est à l’action unitaire et au resserrement des rangs. La mobilisation n’a pas faibli ce mardi, même si beaucoup d’étudiants étaient absents pour cause d’examens.

Il fait beau en cette matinée de mardi. 9h15. La place des Martyrs vit au rythme de rites, désormais consacrés, entre aéropages de pigeons, SDF et agents d’Edeval et de Netcom, partagés entre arrosage et nettoyage. La quinzaine commerciale, dédiée au miel, aux produits du terroir et à l’artisanat a toujours cours.

Personne encore en prévision de la manifestation de ce 49e mardi. Seul, El Hadi Ferhani, 52 ans et célibataire endurci, est visible sur cette portion de la place, située entre les deux bouches de métro, sa valise et un cartable à la main. Interpellé vendredi dernier et remis en liberté ce dimanche, il a néanmoins écopé d’une mesure de contrôle judiciaire qui l’oblige, une fois tous les quinze jours, à signer un registre de présence dans sa commune d’origine : Bir El Ater, dans la wilaya de Tébessa. Demain, ce sera son premier contrôle. Il prendra le bus dans moins de deux heures. Il a quand même tenu à être présent et à faire quelques pas avec les étudiants et les citoyens.

Dès 10h15, les inconditionnels du Hirak sont tous là. Ou presque. Les femmes les premières : Mme Ghersa, Soraya, Baya, Fatiha… devenues toutes des figures du Hirak Algérois. Rochdi, paisible accompagnateur du Hirak et élégant dandy aux tenues traditionnelles qui fait le déplacement chaque mardi de Réghaïa. Les plus rétifs parmi les hommes tentent encore d’évaluer la situation de loin avant de se résoudre à rejoindre les marcheurs. La crainte des interpellations est toujours vivace dans l’esprit de certains.

A 10h30, c’est une foule bien compacte qui entonne « dawla madania machi askaria » (Etat civil et non régime militaire) pour annoncer que la marche débute. Ce mardi, Abdou, l’étudiant fan de l’Usma est absent. Il passe ses examens à Bab Ezzouar. C’est sur l’autre Abdou que se tournent les regards. Il dirigera les opérations en premier de cordée, en coordination avec un service d’ordre et un cordon de sécurité protégeant la tête du cortège, et des vigiles à la périphérie de la marche pour éviter des débordements ou des altercations que provoqueraient d’éventuels « baltaguis ».

C’est à 10h40 que la foule entonne Qassaman et le cortège s’ébranle en évoquant l’« illégitimité d’un président désigné, face à un peuple libéré, seul à décider de son destin ». Imili, Anaïs, Zahra et d’autres étudiantes mettent les dernières touches à la tête du cortège, la vitrine de la manifestation. Bannière aux couleurs nationales, affichettes, pancartes et un « échantillon » de la « population » ayant pris part à la marche : citoyens et étudiants sur une même ligne et deux invités pour ce 49e mardi : deux étudiants de Tlemcen dont le frère de Nour El Houda Ougadi, venus plaider la cause de l’étudiante emprisonnée.

Autre personnage devenu un habitué des mardis à Alger : Benyoucef Melouk et ses Unes dérangeantes. Elles rappellent son histoire, son calvaire, mais aussi une époque, pas si lointaine que cela, où la presse faisait sienne les causes justes. On ne risque pas de voir des Unes de cet acabit…



« Issaba » et gaz de schiste en ligne de mire

C’est un Hirak toujours aussi intransigeant avec un pouvoir qualifié de contradictoire dans sa démarche. Salim, hirakiste, mais plutôt tempéré, et de plus en plus sceptique vis-à-vis d’un régime et surtout d’un président qui multiplient les bourdes : « Qu’il s’agisse de discours ou de décisions, tout va à l’encontre, indépendamment de toute considération politique, du bon sens tout bonnement. On nomme encore d’anciens responsables sous l’ère Bouteflika, recyclés pour la circonstance, en oubliant que ce peuple a une mémoire… Le président prétend jouer la carte de l’ouverture et de l’apaisement, mais sur le terrain, on assiste au durcissement et à la fermeture de tous les champs… » Les marcheurs, eux, sont catégoriques : « La issaba doit partir ! Ou c’est eux ou c’est nous ! Mais ça sera eux ! »

Le gaz de schiste s’invite encore à la marche estudiantine et citoyenne de ce mardi. Pour la circonstance, Zakaria porte une tenue traditionnelle saharienne : litham et tunique blancs. De nombreuses pancartes dénoncent le recours à cette énergie fossile dont les risques sont plus liées à son mode d’extraction qu’au produit lui-même. La fameuse fracturation hydraulique. Quelqu’un dans la foule évoque la « facturation » hydraulique. Personne ne le corrigera tant il semble évident pour tous que la facture serait bien lourde…

La foule hurle à gorge déployée : « Le gaz de schiste, allez l’extraire à Paris ! » ou encore aux Emirats. Dans la foulée, le ministre émirati des affaires étrangères Beni Zayd est vilipendé et le président turc, Erdogan, voué aux gémonies.

La France de Macron n’est pas en reste. On adapte la chanson de Abane pour la circonstance : « Ecoutez ô braves gens ! Abane a laissé un testament, Algérie algérienne et non française ! » Quant au « replâtrage » constitutionnel en cours, pour les manifestants « c’est une comédie, l’important étant du côté de la légitimité ! »

Abdou s’égosille au porte-voix. Massoum le remplace de temps à autre. Jusqu’à la halte du square Port-Saïd on l’on égrène une suite de slogans et de mots d’ordre appuyés à chaque fois par un « Y’en a marre ! Y’en a marre ! » davantage porteur d’espoir dans les luttes à venir que de désespoir, même si certains couplets restent discutables comme celui qui met en opposition Ali Belhadj à Ferhat Mehenni :

« laisser le premier faire la prière et arrêter le second » dit en substance le couplet… Le Hirak ou le dur apprentissage du sens des mots et de la démocratie. Et de la vigilance…



Liberté pour les détenus et Hirak pérenne !

« Libérez, libérez ! Nour El Houda Ougadi ! » Retour aux fondamentaux du Hirak estudiantin. La libération des étudiants emprisonnés. Nour El Houda, toujours sous mandat de dépôt à Tlemcen et dont la demande de remise en liberté a été refusée, Mohamed Amine Benalia de Biskra, condamné à 18 mois ferme et Walid Nekiche sous mandat de dépôt à El Harrach. On ne sait toujours pas, avec certitude, ce pourquoi il a été interpellé, mais certaines indiscrétions évoquent des accointances avec le MAK séparatiste…

A 11h30, la longue procession a fini de gravir la rue Boumendjel et entame la rue Larbi Ben’M’hidi en scandant : « Ô issaba sommes venus et personne ne nous a fait venir ! Ô issaba Tebboune ne nous gouverne pas ! » Au milieu de la foule, le drapeau d’Akli, reconnaîssable à ses ballons aux couleurs nationales, flotte différemment ce mardi. De plus près, ce n’est pas Akli qui est aux commandes, mais il n’est pas loin. « je suis malade aujourd’hui, dit-il, mais j’ai tenu à être présent et j’ai confié mon drapeau à mon « l’apprenti »». Rires. Lundi, Akli a fait flotter jusqu’à la tombée de la nuit son drapeau devant le tribunal de Bir-Mourad Raïs, alors qu’on jugeait Samir Belarbi. C’est là qu’il a attrapé froid.

La première vague de manifestants, ce carré qui précède toujours la marche, arrive à la place Emir Abdelkader. Les manifestants s’en prennent à Bettache, le maire d’Alger-centre :

« Ya men aâch ! Ya men aâch ! Bettache fel Harrach ! » (Nous vivrons suffisamment pour voir Bettache en prison !) Ou encore « Bettache issaba ! » Une dame devant le siège de l’APC prend sa défense et voue aux gémonies les manifestants qui lui rétorquent : « si tu espères un logement tu peux attendre… »

L’échange se dissipe avec l’arrivée de la seconde et grande vague des marcheurs devant l’Emir. 12h. Des dizaines de pancartes cartonnées sont brandies au même moment, avec la mention « Notre Hirak continu » avec cinq revendications principales : liberté pour les détenus, liberté de la presse, transition démocratique, justice et Etat de droit, et Etat civil et alternance démocratique au pouvoir. D’autres affichettes, de moindre format, s’inscrivent dans une démarche pédagogique, didactique, et commence par la question « Le saviez-vous ? » énumérant un certain nombre de paradoxes dans la constitution en cours et les pratiques actuelles du pouvoir.

Dans la marche de ce mardi, des visages familiers et reconnaissables sont de la partie. Ali Laskri du FFS a tenu à marcher avec les étudiants et les citoyens. Un peu plus loin, entre les jeunes de Bab El Oued, virtuoses des chants rebelles et antisystèmes, et Khalti El Djouher entourée de ses fans, d’ex-détenus et d’interpellés, à l’instar de Nabil Alloun et de Djamel Oulmane. Un autre marcheur sort du lot. Saâd Bouakba, le journaliste éclectique et chroniqueur d’El Khabar a tenu à marquer de sa présence ce 49e mardi.

Et puis, il y a des marcheurs sans stature sociale, mais d’une grandeur d’âme incomparable. Comme M’hamed Bencheikh, 84 ans, le dos voûté et qui vient de Birtouta. Il ne rate ni mardi, ni vendredi. Ou encore « Papillon » qui, lui aussi, a pris part à la marche, ses baluches sur le dos. Mme Ghersa l’interpelle : « Mon fils, dis-moi quelque chose… » Tant ses paroles peuvent se révéler d’une grande portée philosophique parfois. Il hésite et se tait face aux nombreux smartphones braqués sur lui. « Je suis un peu malade aujourd’hui, et j’avoue, j’ai aussi un peu peur… » Quelqu’un lui lance : « Papillon, c’est surtout le système qui a peur de toi ! »

La marche finit son circuit habituel sans incident, ni interpellation. Il est 13h30. Lecture de la « Fatiha » à la mémoire des deux pilotes de l’ANP morts dans le crash de leur avion. Qassaman. Et dispersion dans le calme des derniers carrés de la marche. La police ouvre un corridor, unique porte de sortie, vers Tafourah. Sur le pont de la bretelle, les policiers pressent les manifestants de se disperser. L’un d’eux leur lancera : « C’est bon, vous reviendrez mardi prochain ! » Ce à quoi une bonne femme lui rétorque : « Il y a vendredi avant et bien entendu on sera là mardi ! ». Un peu plus loin, Khalti Djouher, litanique, improvise : « dites à ma mère de ne pas pleurer pour moi, qu’elle se rassure je suis parmi mes frères du Hirak… »