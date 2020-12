Les contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus ont connu une hausse significative selon le bilan présenté hier. En revanche, le nombre de décès a connu une baisse, passant sous la barre de dix morts.

L’Algérie donc a enregistré 480 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 410 cas la veille. Quant au nombre de décès, il est passé à 9 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 12 la veille. Pour ce qui est des guérisons, elles ont connu une légère hausse, s’établissant à 381 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 376 la veille, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Concernant les malades en soins intensifs, leur nombre est resté stable comparativement à la veille. «49 patients se trouvent actuellement en soins intensifs», a déclaré le même responsable.

Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie il y a dix mois, le total des cas confirmés s’élève à « 96.549 dont 480 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 2.696 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 64.401», selon les précisions du Dr Fourar, donné lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie.

Par ailleurs, il a révélé que 21 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures moins entre 1 et 9 cas, 13 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 14 wilayas n’ont enregistré aucun cas. Le membre du Comité scientifique n’a pas manqué de rappeler les recommandations quotidiennes à la fin de son point de presse. Il a mis l’accent sur «le port du masque» et «la distanciation physique», relevant, par la même occasion, la nécessité de respecter les autres mesures d’hygiène comme le lavage récurrent des mains.

Dans le monde, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état d’une recrudescence des cas confirmés durant la dernière semaine, ce qui appelle à plus de vigilance dans tous les pays. Jusqu’à hier, le bilan mondial s’est alourdi avec plus de 524.000 cas, atteignant plus de 78 millions de contaminés. Il en est de même pour le nombre de morts, qui a totalisé plus de 1,72 million de décès suite au coronavirus dont 8.775 nouveaux. <

