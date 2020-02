Le PSG travaille sa cohésion. Les Sud-Américains Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria ont organisé jeudi soir un anniversaire commun en compagnie de la majorité de l’effectif parisien. Les images des joueurs en train de danser font déjà réagir, deux jours après le revers à Dortmund en Ligue des champions.

Voilà qui ne va pas manquer de faire parler sur les réseaux sociaux. A peine la défaite du huitième de finale aller à Dortmund digérée, l’effectif parisien a décidé de passer à autre chose en faisant la fête. Angel Di Maria, Edinson Cavani (nés le 14 février) et Mauro Icardi (né le 19 février) ont célébré leur anniversaire commun dans une grande soirée privée. Mbappé, Navas, Marquinhos, Paredes, Herrera… Une grande partie du groupe parisien était aussi présent comme l’ont montré les images postées par les compagnes des joueurs. Des célébrations qui font déjà jaser chez les supporters deux jours après la défaite parisienne à Dortmund.

Les Parisiens et en particulier les Sud-Américains de l’effectif ont étalé leurs qualités sur le dancefloor pendant que Keylor Navas a lui fait admirer la puissance de ses poings sur un punching-ball de fête foraine. Pas sûr que le PSG voit d’un si bon œil son gardien jouer avec ses mains façon Rocky Balboa. Trois semaines après l’anniversaire en grandes pompes de Neymar, les dirigeants parisiens peuvent au moins se rassurer : leur groupe vit bien.

