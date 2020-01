Au 5e vendredi post-présidentielle, le Hirak ne démord pas. L’essoufflement tant attendu par certains analystes est démenti, chaque vendredi, par une mobilisation citoyenne, toujours aussi intransigeante et constante dans ses revendications dont la plus véhémente est celle liée au départ du système et à ses symboles. Ce vendredi, à Alger, les Algériens étaient au rendez-vous. Ils étaient tous Amazighs. Malgré la pluie, le blocus médiatique et les tracasseries policières.

Un vendredi brumeux après une bruine matinale. En descendant vers le centre historique du Hirak, Alger-Centre, ce qui attire le regard, c’est l’absence de véhicules de police en contrebas du Palais du peuple, contre quelques fourgons seulement à la lisière du no man’s land qui débute au Sacré-Cœur. Mais c’est juste une impression. Au dernier virage de la rue Didouche Mourad, avant le siège du RCD, c’est un dispositif renforcé et bien visible, de véhicules de tous acabits, de policiers en tenue d’intervention et en civil. Un dispositif inhabituel est visible entre Meissonnier et la rue Victor Hugo.

Le même déploiement est visible sur les principales artères menant vers la Grande Poste. Une double haie de fourgons de police à Asselah Hocine. La place Khemisti ceinturée de 4×4. Double haie également rue Khattabi. Des déploiements analogues à Amirouche et Hassiba Ben Bouali. Quadrillage et maillage de la capitale. Cela est une certitude pour les nombreux hirakistes du matin. Mais à quelle fin ? Beaucoup de manifestants, le sauront très vite. Et à leurs dépens. En attendant, les discussions et les échanges vont bon train. On évoque pêle-mêle, la composition du gouvernement Djerad, perçu par beaucoup comme la continuité naturelle du gouvernement Bédoui et du bouteflikisme ; la révision de la Constitution, considérée comme une énième mesure dilatoire du régime ; et l’arrestation, la veille – même s’il a été relâché par la suite – du journaliste Khaled Drareni qui, pour beaucoup de manifestants, montre la vraie nature de la politique d’apaisement que prône Tebboune. Un citoyen qui a croisé Khaled, rue Didouche Mourad, lui a conseillé de tweeter dorénavant sur «Mickey», les dessins animés, etc., cela évitera bien des déboires…

Il n’est que 10h, mais déjà une info circule parmi les inconditionnels du Hirak d’avant le Hirak : 11 heures début de la marche, rue Khelifa Boukhalfa. Le ciel s’assombrit davantage après une légère éclaircie. C’est à 11 heures passées de quelques minutes que le cortège fort d’une centaine de manifestants scande déjà, au son d’une derbouka effrénée, les premiers mots d’ordre et slogans du Hirak qui se font entendre dans le périmètre de la mosquée Errahma. Mesrouk Kamel et Ouzane Menouar, les deux ex-détenus libérés il y a deux semaines sont là. «Dawla madania, machi askariya !» (Etat civil et non régime militaire) suivi des incontournables slogans anti-militaristes : «Y’en a marre des généraux !» suivi de l’incontournable «les généraux à la poubelle et l’Algérie sera indépendante !» Un fourgon cellulaire est à la manœuvre. Il se positionnera en haut de la rue Victor Hugo. Les manifestants tentent une première fois d’accéder à la rue Didouche Mourad, mais ils sont repoussés brutalement par les forces de police. «Nous les avons empêchés de rejoindre Didouche Mourad», lance un policier dans sa radio. Pendant le repli des manifestants aux cris de «Silmiya ! Silmiya ! Nos revendications sont légitimes» et « Yel issaba djina ma djabounech ! Yel issaba Tebboune ma yehkamnech !» (Ô issaba nous sommes venus et personne ne nous a ramenés ! Ô issaba Tebboune ne nous gouverne pas !), des policiers tentent d’arracher une banderole à un groupe de manifestants. Une femme s’y accroche et réussit à la sauver. Les manifestants reviennent sur Khelifa Boukhalfa, pensant pouvoir rejoindre Audin par les escaliers du marché Clauzel, mais se ravisent et essayent de rejoindre le haut de Didouche Mourad, à hauteur du siège du RCD en empruntant les rues adjacentes et drainer les manifestants qui s’y regroupent habituellement. Et c’est là où l’on comprend le mieux le «pourquoi» du maillage policier évoqué plus haut. Alors qu’ils crient «Ya lil aâr ! Ya lil aâr ! Assima taht el hissar !» (Ô honte ! La capitale sous embargo ! ), les manifestants sont violemment dispersés au croisement entre Victor Hugo et Khelifa Boukhalfa. Les mots ne sont pas tendres. Un animateur du Hirak d’avant le Hirak est interpellé. Il n’oppose aucune résistance. D’autres suivront aussi. La dame de tout à l’heure ne réussira pas à sauver sa banderole cette fois-ci. Elle est hors d’elle. Les policiers dispersent et pourchassent les manifestants, réfugiés dans les ruelles annexes, jusqu’aux escaliers de la rue Zabana qui débouchent sur la rue Hassiba. Plus haut, dans le grésillement d’un talkie-walkie : «Rue Victor Hugo nettoyée…»



Yennayer à l’honneur…

La tension restera palpable pendant un long moment. Le carré des irréductibles n’aura duré qu’une trentaine de minutes ce vendredi. Les tentatives d’explication vont bon train. «Ils veulent en finir avec le Hirak à Alger et la meilleure façon de le faire c’est de tuer ce noyau du matin. Et puis, l’ampleur de la manif du matin de vendredi dernier leur a fait peur…» Un autre hirakiste renchérit : «Ils n’ont pas réussi à tuer le Hirak malgré toutes leurs tentatives pour le juguler : pas de son, pas d’images et des médias complices. Il ne leur reste que l’usage de la répression». On évoque une vingtaine d’interpellations pour cette matinée parmi les animateurs du noyau des irréductibles.

Presque instinctivement, les manifestants qui se préparent pour le Hirak d’après la prière du vendredi, se regroupent rue Victor Hugo dès 12h30. Entre prieurs et non prieurs, sous les regards scrutateurs des policiers civils et en tenue.

Beaucoup de tenues traditionnelles kabyles. Berbères. Zeïna, la diva d’Aïn El Hammam est présente, toujours aussi critique vis-à-vis de Tebboune et de sa politique et irrémédiablement pour une Algérie libérée du système Bouteflika. Yennayer est à l’honneur ce vendredi. Outre les tenues traditionnelles portées aussi bien par les femmes que par des hommes, on distribue des gâteaux et de la confiserie. Des fleurs aussi. Une jeune femme lance aux incrédules qui critiquent Yennayer : «Si vous ne vous sentez pas amazigh, n’acceptez la journée chômée et payée du dimanche…» Slimane, lui, porte une pancarte sur laquelle on peut lire : «Fêter Yennayer n’est pas interdit ! Porter l’étendard amazigh est un délit !»

Vers 13h35, à la fin de la prière, la foule s’ébranle et envahit Didouche Mourad, libérée de ses entraves bleues. «Silmiya» à l’honneur tandis que le dialogue est renvoyé aux calendes grecques : «Pas de dialogue, pas de parlotte !

La fameuse banderole verticale longue de plusieurs dizaines de mètres est déployée, portée par des centaines de bras. Beaucoup de photos de ceux qui y figurent sont libérés, mais pas libres, toujours sous le coup d’une possible condamnation à l’occasion des procès à venir. Et puis, il y a ceux qui sont encore en prison : Tabbou, Boumala, Belarbi, Fersaoui… Et celles et ceux qui n’y figurent pas, comme la jeune étudiante de Tlemcen, Ougadi Nour El Houda.

Un peu plus bas que la salle Algeria, transcrite aussi en tifinagh, un drapeau amazigh est exhibé. Le temps de quelques mètres. Et le voici redevenu objet délictuel, violemment intercepté par des policiers, qui semblent réagir au quart de tour, à la vue du drapeau de «la fourchette». La foule n’a pas été tendre avec eux. Et puis, un drapeau de confisqué, dix de brandis !



… et drapeau Amazigh en poupe !

C’est par vagues successives que l’afflux de Didouche Mourad et des alentours arrivent jusque devant la Grande Poste par l’étroit corridor aux parois bleues, qu’est devenu la rue Khattabi.

Il pleut. Il bruine. L’arrivée de la vague de Bab El Oued, quelque peu étouffée par les deux rangées de fourgons de police à partir du commissariat de Cavaignac redonne du flux à la manifestation. Chants et tambours pour dire toute la bonne santé du Hirak en ces fêtes du jour de l’an berbère. «Assegas Ameggaz ! El Hirak rahou labess !» (Bonne année, le Hirak se porte bien !» on égratigne au passage Tebboune sur une parodie de la chanson kabyle de Alloua «Allo triciti». Chengriha revient aussi avec le «Changriha tire sur nous !» Et toujours le «où c’est vous, ou c’est nous, nous n’allons pas nous arrêter». Il y eût aussi un slogan quelque peu morbide : Andjibouha bel silmiya ! Hata djihoum sekta qalbiya ! oé ! oé !» (Nous y allons pacifiquement jusqu’à ce qu’ils fassent une crise cardiaque…)

Les vagues et les carrés de manifestants se succèdent et ne se ressemblent pas, même s’ils ont pour dénominateur commun la «liberté». Liberté pour les détenus du Hirak, les anonymes ceux-là, dont certains croupissent en prison depuis dix mois, sans jugement. Liberté pour Ali Belhadj scandent une dizaine de personnes derrière une banderole des détenus des années 90. Bizarrement, des photos mais pas de noms. Liberté pour Tabbou, Boumala, Belarbi, Fersaoui, Ougadi et bien d’autres encore… Djallal Mokrani, l’«enRAJé» remis en liberté récemment, porte une pancarte en l’honneur de Fersaoui. Hakim Tiroual, méconnaissable sans sa barbe, est au carré des détenus remis en liberté aux côtés de Samira Messouci, Raouf Raïs et bien d’autres.

Le drapeau amazigh est brandi avec force et conviction. Et comme pour narguer les policiers dans les alentours, la foule scande : «Le voici le drapeau, venez le prendre !» Des dizaines de drapeaux amazighs ont fleuri ce vendredi à Alger. En cape, en l’air et dans les cœurs des manifestants. n