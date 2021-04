Fidèle à sa politique d’entreprise citoyenne et à son programme de soutien aux universitaires, Mobilis a accompagné ce lundi 26 avril, la célébration du 47e anniversaire de la création de l’université des Sciences et de la Technologie – Houari Boumediene (l’USTHB).

Inauguré le 24 avril par le président feu Houari Boumediene, l’USTHB a contribué à la formation de centaines de milliers de cadres dans divers domaines liés aux sciences et à la technologie.

Mobilis a saisi cette occasion pour gratifier une quarantaine d’enseignants qui se sont vu promus au rang de professeurs, dans diverses spécialités.

Mobilis fière d’honorer, comme chaque année nos élites de l’université Algérienne, confirme son engagement dans la promotion du savoir et l’encouragement de nos compétences.

