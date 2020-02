45è CEREMONIE DES CESAR OU les CESAR DE L’AVENIR DU CINEMA FARNCAIS

La 45è cérémonie des César qui sera présentée par Florence Foresti dont la prestation sera énormément et attentivement suivie autant que celle de 2016 où elle a brillé de mille feux et avec talent, pour la faire mieux rebondir sur les sujets brûlants de l’actualité du cinéma, actuellement en effervescence et inquiet pour son avenir.

Autant dire tout se suite que l’ombre des derniers événements liés à la démission du Conseil d’administration qui l’agitaient depuis plus d’un mois, marqueront cette cérémonie d’une manière ou d’une autre et que Floence Foresti aura certainement goût à le démontrer. Vu l’épopée de cette association de la loi 1901 qui agit pour la promotion du cinéma, une structure créée par Georges Cravenne en 1975 sur le modèle des César, puis dirigée par Daniel Toscan du Plantier jusqu’à son décès et depuis par Alain Terzian qui l’a présidée depuis 2003 à ce fameux jour du 13 janvier dernier lors de la soirée des révélations des César au Petit Palais. De là est venue cette grogne qui a amené cette fameuse qui ont couvé pendant de longs mois fronde. Alain Terzian, président en exercice et en plein cœur des polémiques a dû démissionner accompagné par l’ensemble de son conseil d’administration. Une présidence jugée trop autocratique par une grande partie de la profession suite à des décisions arbitraires et bien d’autres conflits d’intérêts qui ont couvé pendant de longs mois, ainsi que sur une certaine rentabilité jugée trop occulte. L’association a donc craqué sous le poids des critiques et surtout faute d’avoir fait plus de diversité dans ses instances. C’est ainsi que Margaret Menegoz, productrice de films de Haneke a été nommée comme présidente par intérim pour succéder à Alain Terzian. Aujourd’hui la décision du renouvellement de cette instance du cinéma est imminente. Elle se fera après le 28 février, date de sa 45è cérémonie pour laisser place à plus de transparence et à de nouveaux visages qui vont accompagner la nouvelle destinée de l’APC (Association pour la promotion du Cinéma) en vue d’instaurer des statuts plus démocratiques et plus de diversité. Une cérémonie vivement appréciée par les cinéphiles de tous bords et par la grande profession du cinéma où 1700 invités sont attendus devant lesquels Florence Foresti aura fort à faire avec tout son talent pour les faire réagir. Cette prestigieuse cérémonie se déroulera à la salle Pleyel à Paris ( pour la 4è fois) où seront dévoilés les meilleurs prix du cinéma pour les meilleurs films de l’année en compétition. La liste des films nominés a été annoncée le mercredi 29 janvier lors de la conférence de presse au restaurant le Fouquet’s à Paris.

Elle sera suivie du traditionnel diner de gala des César et diffusée ce vendredi 28 février sur Canal° en direct et en clair dès 21 heures.

JACKY NAIDJA AVEC INES ILIANA